Акинфеев – о 0:4 от «Зенита»: «Это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать?»

Игорь Акинфеев
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Игорь явно не планирует заканчивать, как намекал Василий Уткин.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Конечно, обидно, что сейчас такая история происходит. То, что весну так начали. То, что сейчас произошло с «Зенитом». Конечно, хочется выжимать максимум. Хочется показывать какой-то другой уровень. Хочется другого результата. Но ты понимаешь: надо это принимать и идти дальше.
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Ничего ты не изменишь. Было 0:4 – и все, это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать? Зачем?!» – сказал 34-летний Акинфеев в эфире подкаста с Дмитрием Сычевым и Денисом Казанским.
- После 23 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА идет на пятом месте.
- Василий Уткин сообщал, что после 0:4 Акинфеев задумывался о завершении карьеры.
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