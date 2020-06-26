Акинфеев – о 0:4 от «Зенита»: «Это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать?»

Игорь явно не планирует заканчивать, как намекал Василий Уткин.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Конечно, обидно, что сейчас такая история происходит. То, что весну так начали. То, что сейчас произошло с «Зенитом». Конечно, хочется выжимать максимум. Хочется показывать какой-то другой уровень. Хочется другого результата. Но ты понимаешь: надо это принимать и идти дальше.

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Ничего ты не изменишь. Было 0:4 – и все, это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать? Зачем?!» – сказал 34-летний Акинфеев в эфире подкаста с Дмитрием Сычевым и Денисом Казанским.

После 23 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА идет на пятом месте.

Василий Уткин сообщал , что после 0:4 Акинфеев задумывался о завершении карьеры.

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Чемпионат России Уткин: «Акинфеев задумался о завершении карьеры после 0:4 от «Зенита» ВЧЕРА В 17:02