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«СЭ»: клубы РПЛ обяжут жить на базах до конца чемпионата

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ЦСКА на тренировке

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Тогда коронавирус не пройдет?

В Тинькофф РПЛ могут ввести дополнительные меры по противодействию коронавирусу.

По информации «Спорт-Экспресса», клубы обяжут жить на базах до окончания чемпионата-2019/20, чтобы минимизировать риски заразиться COVID-19.

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  • Положительные тесты сдали некоторые игроки «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы».
  • На 26 июня сыграно 23 тура из 30, «Динамо» и «Краснодар» провели по 22 матча, так как их встреча была перенесена на июль из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

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