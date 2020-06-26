«СЭ»: клубы РПЛ обяжут жить на базах до конца чемпионата

ЦСКА на тренировке
Фото: Getty Images
Тогда коронавирус не пройдет?
В Тинькофф РПЛ могут ввести дополнительные меры по противодействию коронавирусу.
По информации «Спорт-Экспресса», клубы обяжут жить на базах до окончания чемпионата-2019/20, чтобы минимизировать риски заразиться COVID-19.
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- Положительные тесты сдали некоторые игроки «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы».
- На 26 июня сыграно 23 тура из 30, «Динамо» и «Краснодар» провели по 22 матча, так как их встреча была перенесена на июль из-за вспышки коронавируса в московском клубе.
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