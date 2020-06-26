Юрист «Локомотива» пришел в суд с 30-килограммовым чемоданом доказательств против Геркуса

Илья Геркус
Фото: Getty Images
РПЛ когда-нибудь перестанет удивлять?
Завешилось судебное заседание между «Локомотивом» и бывшим президентом клуба Ильей Геркусом.
Sport24 сообщает, что юрист «Локо» Александр Андреев приехал в суд с чемоданом и заявил, что там находятся 30 килограммов доказательств против Геркуса.
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«Прошу приобщить к делу материалы по теме возражений ответчика на иск, представленные клубом в качестве доказательств. Предмет иска не меняется», – заявил Андреев.
Адвокат 47-летнего Геркуса также прокомментировал разбирательства. «По теме приобщения: должны быть приложены документы и расчет. Прошло полгода, как рассматривается заявления, а документы предоставлены только сегодня. Выглядит, как затягивание дела – просим отказать истцу в предоставлении документов. Пандемия не отменяет обстоятельств собрать документы. Нам необходимо ознакомиться с документами», – сказал представитель защиты.
- «Локомотив» требует у Геркуса 144 миллиона рублей.
- Клуб обратился в суд по результатам аудиторской проверки.
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