Матч «Оренбург» – «Краснодар» отменен

«Краснодар» может получить три очка даже не выходя на поле.

Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром», который должен пройти 27 июня, по всей видимости, не состоится. Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

– Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

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– Точно?

– На 99 процентов, – заявил Андреев в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Позже информацию о том, что матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится из-за заражений в оренбургской команде, подтвердил президент РПЛ Сергей Прядкин. «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», – цитирует Прядкина официальный сайт РПЛ.

Ранее среди футболистов «Оренбурга» как минимум шестеро заразились коронавирусом.

В прошлом туре «Ростов», попавший в аналогичную ситуацию перед матчем против «Сочи», выставил на игру юниорский состав.

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