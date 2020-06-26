Eurosport
Фото: Eurosport
Эффектов зрелищу добавило обилие зеленого дыма.
Болельщики «Зенита» устроили замечательный перфоманс перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
На трибунах «Газпром Арены» появилась огромная растяжка с изображением человека в противогазе – в руках у него находился коронавирусный шарик. Затем шарик провалился вниз, а на его месте оказался футбольный мяч. Перфоманс сопроводила эффектная завеса из зеленого дыма.
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- 19 июня РПЛ возобновилась после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 53 очками.
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