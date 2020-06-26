Эффектов зрелищу добавило обилие зеленого дыма.

Болельщики «Зенита» устроили замечательный перфоманс перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

На трибунах «Газпром Арены» появилась огромная растяжка с изображением человека в противогазе – в руках у него находился коронавирусный шарик. Затем шарик провалился вниз, а на его месте оказался футбольный мяч. Перфоманс сопроводила эффектная завеса из зеленого дыма.

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Видео: официальный твиттер «Зенита»

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