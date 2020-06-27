Жулиано мог стать для «Зенита» новым Халком. Теперь он мечтает вернуться

Его несправедливо зачехлили, но сейчас Жулик бы пригодился.

Четыре года назад «Зенит» капитально обновлялся: из Питера уехал Виллаш-Боаш, а вместо него назначили Мирчу Луческу – тренера, с которым договаривался лично Алексей Миллер. Пожилой румын планировал, что получит элитную команду с Халком, Гараем и Витселем, но сначала лишился бразильца, затем аргентинца, а еще через полгода – бельгийца.

Чтобы хоть как-то компенсировать Мирче мощнейшие потери, «Зенит» сразу же начал закупаться. У Луческу был имидж человека, повязанного с мутными агентами, поэтому клуб действовал крайне осторожно – сам предлагал кандидатуры, а румын их одобрял или банил. Кого-то (например, Мака) все же удалось протащить самому, но глобально тренер не влиял на шорт-листы – он лишь давал понять, на какие позиции нужны новички.

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Мирча Луческу, «Зенит» Фото: Getty Images

Сложнее всего было заменить Халка. Публично Мирча ворчал, что его оставили без лидера, но без диктофонов подтверждал: нет никого токсичнее грустного бразильца, которого не отпустили к деньгам. Так что с потерей Живанилду Луческу моментально смирился – тем более, «Зенит» оперативно подписал Жулиано. Его Мирча знал еще по чемпионату Украины: называл профессионалом и обещал, что парень обязательно заиграет.

В конце июля 2016 года 172-сантиметровый плеймейкер приехал на базу и тут же начал говорить на русском. «Пойдем! Здравствуйте! Как дела? О, плохо спал вчера», – было видно, что Жулиано воодушевлен трансфером в Питер и явно рассчитывает здесь зажечь. «Зенит» заплатил за бразильца всего 7 млн евро, но выписал приличный оклад – 3 миллиона в год. И новый Халк сразу начал отрабатывать этот кэш.

Жулиано мгновенно подружился с Дзюбой, вонзил семь голов в первых семи матчах (самый красивый – «Тамбову» пяткой), четвертовал «Спартак» грандиозным пасом на Витселя, а еще приговорил «Маккаби» – забил сам и вырезал роскошный ассист на Джорджевича. Тот матч в Питере обожают до сих пор: 0:3 мутировали в 4:3, а «Зенит» выдал самые яркие полчаса при Луческу.

Дерзкий старт Жулиано помог ему окончательно адаптироваться в России. От передач и голов этого парня кайфовали даже московские журналисты, а на «Петровском» его стали ласково называть Жуликом – в ответ он творил такую магию, что о потере Халка никто уже не думал.

В середине осени 2016-го нового фронтмена «Зенита» пригласили в шоу «Культ тура». Там он ярко рассказал о тяжелом детстве (не было денег, чтобы сходить на футбол) и признался, что в 20 с небольшим рвался в Катар. Тогда эти откровения совершенно не пугали – подумаешь, бразилец мечтает обеспечить семью на несколько поколений вперед, ничего нового.

Во второй половине того сезона «Зенит» Луческу конкретно забарахлил. Питерцев нервировало лидерство «Спартака», да и своя игра абсолютно разладилась. Мирча впал в депрессию после вылета от «Андерлехта», а Жулиано – после возвращения Данни, которого не сломал даже третий разрыв крестообразных связок за карьеру.

Румын искал место для авторитетного португальца и совсем не учитывал интересы Жулика – его пихали куда попало. Бразилец затосковал: характерно, что за всю весну-2017 у него накопился лишь один гол в РПЛ, да и тот «Оренбургу» с пенальти.

Жулиано на тренировке «Зенита» Фото: Getty Images

Когда Луческу заменили на Манчини, измученный Жулиано пришел к Роберто и честно сказал: «Мистер, я хочу иметь гарантированное место в старте и сыграть за Бразилию на ЧМ». Наверное, сейчас и сам Жулик согласится, что этот заход был наивным, но тогда игрок страшно переживал из-за личного спада и собирался поскорее доказать, что он в порядке.

Конечно, гордый и принципиальный Манчини отказался делать Жулиано неприкасаемым, зато предложил поискать новый клуб. Вскоре бразилец тихонечко отправился в «Фенербахче». «Зениту» перевели 7 млн евро, а про Жулика словно забыли. Ему даже не посвятили трогательный видос на клубном канале: для сравнения, такой ролик есть у Паредеса, который и близко не сверкал на уровне Жулиано. 42 матча, 17 голов, 14 ассистов – бешеная статистика бразильца, ставшего одним из самых недооцененных и непонятых игроков в истории «Зенита».

В «Фенере» Жулик провел ровный сезон, но на чемпионат мира все равно не поехал – зато дернул в саудовский «Аль-Наср», чтобы больше никогда в жизни не париться о деньгах. Еще в юности у него был план: пара лет в богатой Азии (те самые мысли о Катаре), а потом камбэк в нормальный клуб.

Судя по всему, миссия выполнена – на днях контракт с «Аль-Насром» был разорван, и теперь Жулиано подкатывает к «Зениту» в соцсетях: лайкает твиты, выкладывает хайлайты и рассказывает, как здорово ему жилось в Петербурге.

Гипотетическое возвращение Жулиано смотрится крайне перспективно. Во-первых, не нужно платить ничего, кроме агентской комиссии, но и она будет вменяемой. Во-вторых, Жулику всего тридцать – это не Вагнер, которого почти подписали в 36. В-третьих, бывший АПЗ «Зенита» помешан на собственной форме: отслеживает процент жира в организме и обожает качаться – значит, не возникнет проблем с весом и скоростью.

С точки зрения эффективности эта сделка тоже разумна. Как только соперник закрывается в стиле «Уфы», «Зенит» сбивается на примитивные навесы, забросы и кроссы. Семака постоянно критикуют за этот формат, но альтернативы нет – не хватает человека, готового вспороть защиту одним изумительным пасом. Именно эту роль можно отдать Жулику. Кроме того, если «Зенит» все же покинет Дриусси, понадобится новый атакующий игрок – теперь его даже не надо искать.

Жулиано явно заслужил второй шанс в Петербурге. Сейчас он богатый и сытый, но заряженный на то, чтобы добиться в карьере чего-то престижнее четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов. Поэтому «Зениту» пора торопиться, иначе бразильский актив уплывет кому-то другому – на этот раз уже точно навсегда.

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