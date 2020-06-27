В матче «Зенита» снова вопросы к судьям: назначили 2 пенальти, отменили 3 гола. Все по делу?

Разбираем, что не так с победой над «Крыльями Советов».

Вокруг русского футбола снова летают ядра и стрелы. За коронавирусную паузу люди уже подзабыли, что вообще-то в Тинькофф РПЛ беда с судейством. Но на матче «Зенита» с «Крыльями Советов» все мигом вспомнили о проблемах рефери.

На 46-й минуте Малком отлично забил после скидки Сердара Азмуна из правого края штрафной. Но арбитр Павел Кукуян заподозрил что-то неладное и побежал к экрану с видеоповтором.

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И ВАР обратил внимание, что в момент длинной передачи Ярослава Ракицкого Артем Дзюба был на шаг ближе к воротам, чем защита «Крыльев». От капитана сборной России пошел пас головой на Азмуна, который стал голом Малкома. Судья отменил забитый мяч.

Опрос Нужно ли было засчитывать гол Малкома? Нет, был офсайд у Дзюбы Да, Дзюба был в пассивном офсайде

Питерский клуб усилил давление и все же забил. На 62-й минуте Малком головой перевел атаку в центр штрафной, Артем Тимофеев в борьбе с Дзюбой коснулся мяча рукой.

Кукуян назначил 11-метровый, проконсультировался с ВАР и подтвердил решение. Столб сине-бело-голубых технично пробил с точки по центру ворот.

Опрос Нужно ли было давать первый пенальти «Зениту»? Да, это игра рукой Нет, мяч попал в руку

А на 69-й минуте голкипер-оппозиционер «Крыльев» Евгений Фролов неудачно вылетел из ворот, и отскок в штрафной попал к Алексею Сутормину.

Вышедший на замену Антон Терехов без раздумий завалил 50-тысячника «Зенита» и услышал свисток арбитра. Дзюба на этот раз ударил с 11 метров хуже, но все равно поразил цель.

Опрос Нужно ли было давать второй пенальти «Зениту»? Да, Сутормина завалили Нет, фола не было

На 73-й питерцы закатили третий мяч уже без всяких пенальти, но Дзюба вновь оказался в положении вне игры.

Бригаде Кукуяна вновь не потребовались видеоповторы, лайнсмены справились со сложным моментом без подсказок ВАР.

Опрос Нужно ли было засчитывать гол Азмуна? Да, Дзюба был в офсайде Нет, Дзюба не был в офсайде

А на 78-й минуте «Самара» под шумок отыгралась. Мехди Зеффан закрутил кросс с правого фланга, в штрафной Максим Глушенков сбросил под удар, и только что появившийся на поле Деян Радоньич расстрелял Андрея Лунева. ВАР пару минут рассматривал борьбу Глушенкова с защитой «Зенита» и увидел игру рукой.

Да, на повторе видно, как мяч вместо головы игрока «КС» отлетает от плеча.

Опрос Нужно ли было засчитывать гол «Крыльев»? Да, плечо – не часть руки Нет, это игра рукой

В итоге «Зенит» довел матч до победы и оставил самарцев на последнем месте в Тинькофф РПЛ – 2:1.

Что о матче «Зенит» – «Крылья» говорят арбитры?

Судья всероссийской категории и бывший эксперт «Матч ТВ» Игорь Федотов заявил, что как минимум одного 11-метрового в этой встрече не должно было быть.

«Первый пенальти назначен неправильно. ВАР ошибся, так как не нашел ошибку судьи в этом эпизоде. Игрок «Крыльев» пытался убрать руку, он не выставляет ее в сторону. Второй пенальти назначен по делу — игрока «Зенита» уронили в штрафной», – сказал Федотов в интервью «Чемпионату».

Также рефери прокомментировал отмененный мяч Радоньича.

«Арбитр (Кукуян) принял решение засчитать гол. Потом ВАР решил спросить арбитра, что видел судья. ВАР посмотрел и сказал, что игрок сыграл рукой. Но Васильев должен был позвать Кукуяна посмотреть эпизод. Почему не позвали – для меня вопрос. Но сам гол отменен по делу, это игра рукой. Действия ВАР для меня непонятны, хотя сам Кукуян отработал неплохо. Для меня непонятно, почему при первом пенальти ВАР не нашел ошибку арбитра, а в голе «Крыльев» – нашел», – добавил Федотов «Чемпионату».

У бывшего судьи Сергея Хусаинова другая оценка спорных моментов. «[В эпизоде с первым пенальти «Зенита»] там было касание грудью со стороны игрока гостей. Второй же пенальти «Зенита» назначен верно, но тут стоит сказать, что футболисты сталкиваются с разной манерой судейства. Один арбитр допускает такие действия, а другой судья будет жестко наказывать.

Что касается отмененного гола «Зенита», то ассистент главного арбитра опоздал к эпизоду, но ничего сложного там не было, скопление игроков отсутствовало. Жаль, что с хорошей позиции арбитр принимал решения, которые потом нужно было оспаривать или подтверждать с помощью ВАР. Что касается отмененного гола «Крыльев Советов», то мяч попал игроку гостей в предплечье», – прокомментировал Хусаинов агентству ТАСС.

Что о судействе говорят в «Зените»?

К телефону после финального свистка подошел гендиректор питерского клуба Александр Медведев. По его мнению, победа сине-бело-голубых была чистой.

«Пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система ВАР сработала, когда не засчитали два гола «Зенита», один из которых я 10 раз пересматривал. Без ВАР положение вне игры определить было невозможно, это миллиметры.

В эпизоде с отмененным голом «Крыльев Советов» было нарушение правил – рука есть рука, она находилась в неестественном положении», – сообщил Медведев в интервью агентству ТАСС.

Что о судействе говорят в «Крыльях Советов»?

В «Самаре» дали симметричный медиаответ, и об игре тоже высказывался генеральный директор клуба. «Мы однозначно не заслуживали поражение. Это было видно на поле», – заявил Дмитрий Шашков и отказался от дальнейших вопросов о действиях рефери.

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович же прямо заявил, что арбитр Кукуян ошибся в эпизоде с забитым мячом Радоньича. «Мы были близки к ничьей, но нам отменили чистый гол, мы это посмотрели только что после матча», – сказал коуч на пресс-конференции. По поводу двух 11-метровых в ворота самарцев у Божовича вопросов не возникло, поскольку он охарактеризовал пропущенные мячи как «сами привезли два пенальти».

Опрос «Зенит» по делу выиграл у «Крыльев»? Да, судья был прав Нет, первый пенальти – ошибка Нет, гол «Крыльев» нужно засчитывать

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