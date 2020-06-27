Fussball Transfers: 3 клуба Бундеслиги хотят Чалова, ЦСКА готов продать его за 10 млн евро

Федор Чалов, ЦСКА
Фото: Getty Images
А ведь прошлым летом армейцы могли наварить на форварде почти в 3 раза больше.
ЦСКА может попрощаться с нападающим Федором Чаловым – им активно интересуются в Германии, и красно-синие готовы отпустить его.
По данным Fussball Transfers, 22-летнего форварда хотели бы заполучить три клуба из верхней части таблицы Бундеслиги – «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Источник утверждает, что армейцы не против отдать игрока за 10 млн евро.
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- Летом 2019-го за Чаловым охотился «Кристал Пэлас» и предлагал за него свыше 25 млн евро, но ЦСКА не устроили такие условия.
- В итоге Федор остался в Москве, отыграл в сезоне-2019/20 32 матча во всех турнирах и отметился 6+6.
- Transfermarkt оценивает форварда в 14,5 млн евро.
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