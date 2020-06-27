Дзюба обругал матом 20-летнего игрока «Крыльев» за порчу травы перед пенальти «Зенита»

Самарский футболист лишь рассмеялся в ответ.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прямо на поле жарко раскритиковал нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова.

На 63-й минуте после назначенного пенальти в ворота самарского клуба Глушенков бутсой специально портил газон «Газпром Арены» в районе 11-метровой отметки. По замыслу Максима, это помешало бы Дзюбе забить с точки.

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Но капитан сборной России заметил этот поступок соперника и побежал в его сторону. Все это время Дзюба грязно ругался (мы не разобрали слов, но все равно не уверены, что Роскомнадзор разрешит нам процитировать футболиста «Зенита») и наехал на Глушенкова.

Максим на все оскорбления Артема лишь рассмеялся, отвернулся и почесал нос. Считается ли последний жест ответом герою ЧМ-2018 или каким-то намеком, не уточняется.

«Зенит» победил «Крылья Советов» после двух подряд пенальти – 2:1.

Дзюба забил оба 11-метровых во втором тайме, Глушенков стал автором гола в конце первой половины встречи.

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