Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Леонид Федун заявил, что не понимает, что происходит.

Сотрудники полиции проводят задержания болельщиков «Спартака» перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Как сообщает Fanat1k.ru, были задержаны Михаил «Департант» и Амир «Профессор» Хустлютдинов. Ранее полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после шоу с пиротехникой, которое болельщики устроили перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура (против «Арсенала»). Полицией было возбуждено уголовное дело – возможно, по причине того, что фанаты в ходе акции перекрыли проезжую часть.

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«Перед матчем снова задержали болельщиков? Я не понимаю, что происходит. Мы уже обратились в органы по поводу этой ситуации и ответа не получили», – заявил владелец «Спартака» Леонид Федун. Его слова приводит телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

По данным телеграм-канала «Слава! – новости футбола», Амир «Профессор» Хустлютдинов был задержан не по причине акции перед отъездом в Тулу. «У Амира есть точка по продаже атрибутики перед входом на «Открытие Арену». Полисмены поинтересовались разрешительными документами, каких-то бумаг не хватило. Тогда составили протокол о нарушениях правил торговли – и на этом все завершилось. Да и неделю назад «Профессора» в Тушине у автобуса не было», – сообщил источник.

Матч «Уфа» – «Спартак» состоится 27 июня, начало игры – в 16:30 мск.

«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 31 очком. «Уфа» идет на восьмом месте – у команды 30 баллов.

В 16:45 (мск) стало известно, что Амир Хустлютдинов вышел на свободу.

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