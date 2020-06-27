«У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен». Евсеев выдал новый гениальный перл

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выдал очередную гениальную цитату во время флеш-интервью.

«У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен», – заявил Евсеев.

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27 июня «Уфа» сыграла со «Спартаком» вничью – 0:0.

В первом круге «Уфа» обыграла красно-белых со счетом 1:0, единственный мяч забил Николай Рассказов (в свои ворота).

В ноябре прошлого года Евсеев выдал другую гениальную фразу: «У нас футбол в чем заключается, в голах что ли? Или в чем?»

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