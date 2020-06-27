«У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен». Евсеев выдал новый гениальный перл

Вадим Евсеев
Фото: Getty Images
В коллекцию.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выдал очередную гениальную цитату во время флеш-интервью.
«У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен», – заявил Евсеев.
Чемпионат России
Евсеев с помощниками спародировали мем про Наташу, которую будят коты
27/05/2020 В 15:53
- 27 июня «Уфа» сыграла со «Спартаком» вничью – 0:0.
- В первом круге «Уфа» обыграла красно-белых со счетом 1:0, единственный мяч забил Николай Рассказов (в свои ворота).
- В ноябре прошлого года Евсеев выдал другую гениальную фразу: «У нас футбол в чем заключается, в голах что ли? Или в чем?»
Крутой скилл тренера «Уфы» – Евсеев остановил летевший мяч в полуприседе
Чемпионат России
Евсеев открыл букву «Х» своего алфавита и вспомнил легендарную фразу
06/05/2020 В 11:37
Чемпионат России
«На футболе с Виктором Гусевым». Любимая программа детства, из-за которой мы не спали по ночам
04/06/2020 В 10:02