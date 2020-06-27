Федун разнес ВАР. 2 спорных момента, после которых «Спартак» потерял очки

Похоже, что Жиго никак не влиял на эпизод.

«Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

В конце встречи красно-белые оказывали на ворота соперника серьезное давление. Сперва это вылилось в гол новичка команды Александра Соболева, однако судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым отменила взятие ворот после просмотра видеоповтора (смотреть с 5:43).

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Если вы не поняли, что произошло, то объясняем: защитник «Спартака» Самуэль Жиго находился в пассивном офсайде и повлиял на эпизод, перекрыв Александру Беленову обзор. Тем не менее, момент однозначно стоит записать в категорию спорных.

Уже в компенсированное время Соболев снова угрожал воротам Беленова – нападающий «Спартака» нанес отличный удар, однако голкипер «Уфы» совершил не менее отличный сэйв. Игроки хозяев сигнализировали арбитру, что в ходе эпизода Беленов занес мяч за ленточку – однако ВАР показал, что гола не было. От победы команду Доменико Тедеско отделили считанные миллиметры.

«В первом случае был офсайд. Во втором случае гола не было, 100%. Не сказать, что у меня сегодня было много работы. Эти моменты у «Спартака» появились после выхода Соболева», – заявил Беленов по окончании игры.

«К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор. Казалось, ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и все», – приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Опрос Правильно ли отменили гол Соболева? Да, Жиго был в офсайде Нет, Жиго вообще не повлиял на эпизод

В первом круге «Уфа» выиграла у «Спартака» со счетом 1:0.

«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, у команды 32 очка.

«Уфа» идет на седьмом месте, коллектив Вадима Евсеева набрал 31 балл.

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