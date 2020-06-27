Гончаренко присутствовал на матче с «Динамо». При въезде из Белоруссии предписан 14-дневный карантин

Гончаренко, ЦСКА
Фото: Getty Images
Главный тренер армейцев получил специальное разрешение.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Как сообщил журналист Василий Конов, Гончаренко находится в одной ложе вместе с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым.
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«Кстати, при въезде в Россию из Белоруссии обязателен 14-дневный карантин. Каким образом Гончаренко на игре? За какие заслуги он может не соблюдать предписание Роспотребнадзора и без обязательных маски/перчаток и соблюдения дистанции быть в ложе стадиона «Динамо»? – поинтересовался Конов.
- Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что Гончаренко получил специальное разрешение на посещение матча.
- После поражения от «Зенита» (0:4) Гончаренко написал заявление об уходе и самовольно уехал в Белоруссию. ЦСКА отказался расторгать соглашение с коучем.
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