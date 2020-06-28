Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА

А что будет в случае крупного поражения от «Спартака»?

Московский ЦСКА подтвердил, что главный тренер Виктор Гончаренко вернулся на должность после отсутствия в одном матче чемпионата России.

«[Гончаренко], который не готовил команду к «Динамо» в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей.

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Сегодня (28 июня) Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра (29 июня) команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник (30 июня) – домашнее дерби со «Спартаком», – сообщили в пресс-службе армейцев.

Гончаренко пропустил пресс-конференцию после крупного поражения от «Зенита» (0:4), сослался на повышенное артериальное давление и улетел в Белоруссию.

43-летний тренер вернулся в Москву спустя шесть дней и смотрел игру с «Динамо» с трибуны стадиона. Командой руководил его ассистент Сергей Овчинников.

После нулевой ничьей с бело-голубыми безвыигрышная серия ЦСКА продлилась до шести матчей. Последнюю победу армейцы одержали над «Эспаньолом» в Лиге Европы еще до зимней паузы. Это случилось 12 декабря 2019 года

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