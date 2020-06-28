В Москве открыли памятник Черенкову, Федун выделил на его создание 9 млн рублей

Памятник Федору Черенкову (фото: Артем Локалов)
Фото: Twitter
Статуя, конечно, с мячом в ногах.
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник легендарному полузащитнику «Спартака» Федору Черенкову. Его создатель – скульптор Наталья Опиок.
Футболист изображен в полный рост, правая нога как бы наступает на мяч, по левую руку от него – православный могильный крест. Позади скульптуры Черенкова расположены как бы трибуны стадиона, на которых написано имя великого игрока красно-белых.
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По сообщению Sport24, 9 миллионов рублей (115 тысяч евро) через фонд поддержки соцпрограмм «ИФД КапиталЪ» на его возведение выделил владелец московского «Спартака» Леонид Федун.
На церемонии открытия памятника дочь Черенкова Анастасия поблагодарила Федуна, а также бывшего вице-президента клуба Наиля Измайлова и экс-спортивного директора красно-белых Сергея Родионова. Ее слова также передает Sport24.
- Федора Черенкова не стало в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.
- Памятник ему также стоит на «Открытие Арене», южная трибуна спартаковского стадиона названа в честь Черенкова.
- Федор – трехкратный чемпион СССР, двукратный лучший игрок Советского Союза, бронзовый призер Олимпийских игр-1980 в Москве.
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