Самарцы занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев назначен главным тренером «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 47-летнего Талалаева рассчитан на два года, на посту главного тренера он сменил 52-летнего Миодрага Божовича, который ранее в воскресенье был отправлен в отставку.

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«К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус», – говорится в заявлении пресс-службы.

Божович возглавлял клуб из Самары с октября 2018 года. За это время команда под руководством тренера из Черногории провела 49 матчей, в которых одержала 13 побед, семь раз сыграла вничью и 29 раз проиграла.

Талалаев ранее был главным тренером «Волги» из Нижнего Новгорода, «Тамбова», «Химок», «Росича» (Москва), а также армянского «Пюника».

«Крылья Советов» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 22 очка после 24 матчей и проиграв три последние встречи.

Отставание от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне РПЛ, составляет два очка.

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