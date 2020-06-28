Камбэк Гончаренко, коронавирус в «Оренбурге» и еще один шаг «Зенита» к титулу. Итоги 24-го тура РПЛ

До финиша всего шесть туров, а питерцы везут «Локомотиву» девять очков.

Матч тура

Чемпионат России Дзюба обругал матом 20-летнего игрока «Крыльев» за порчу травы перед пенальти «Зенита» ВЧЕРА В 10:47

Московское дерби закончилось нулевой ничьей, но было примечательно тем, что на игре присутствовал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. После разгромного поражения от «Зенита» со счетом 0:4 Гончаренко написал заявление об уходе и сбежал в Белоруссию, однако ЦСКА отказался расторгать его контракт. В итоге коуч вернулся в Москву, посмотрел матч против «Динамо» из ложи вместе с Романом Бабаевым, а уже на следующий день армейцы подтвердили, что Гончаренко вернулся к работе с командой.

Виктор Гончаренко Фото: Getty Images

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«Ахмат» набрал одно очко в матче против «Сочи» Александра Кокорина и закрепился на 14-й строчке – в зоне стыковых матчей. В составе команды из Грозного отличился Денис Глушаков – это его четвертый гол в Тинькофф РПЛ-2019/20.

Команда Сергея Семака переборола «Крылья» благодаря двум голам Артема Дзюбы с пенальти. Это поражение спровоцировало отставку Миодрага Божовича – вместо него спасать «Крылья» от вылета будет Андрей Талалаев.

Матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в оренбургском клубе. Судя по всему, «Оренбургу» засчитают техническое поражение со счетом 0:3.

Вадим Евсеев снова припарковал автобус в стиле Диего Симеоне, и его команда выгрызла ничью в Москве. На финише матча «Спартак» едва не додавил «Уфу», однако ВАР отменил гол Александра Соболева из-за офсайда у Самуэля Жиго.

Пока фанаты «Локо» воюют с руководством из-за отставки Юрия Семина, Марко Николич начал работу с железнодорожниками с двух побед. На этот раз жертвой московского клуба пал «Рубин» – дубль на счету Алексея Миранчука.

Переболевший коронавирусом «Ростов» задавил тульский «Арсенал», Павел Мамаев отличился уже на первой минуте. «Памятник надо поставить этим футболистам. И радоваться, что никто не умер и не травмировался. Мы поняли, что сможем сыграть с «Арсеналом» лишь после взятых вчера тестов», – заявил Валерий Карпин.

Важнейшая победа «Урала» – команда из Екатеринбурга убежала от зоны стыков уже на три очка. А вот «Тамбов» из-за этой неудачи так и остался на 13-й строчке.

Герой тура

Алексей Миранчук вышел из карантина в отличной форме: сперва положил победный в матче с «Оренбургом», а в этом туре дублем пригасил все старания Лео Слуцкого сыграть с «Локо» хотя бы вничью. Особенно сочным получился первый гол: Миранчук подхватил мяч около штрафной «Рубина», не растерялся в окружении целой россыпи защитников и смачно пробил в ближний угол. А затем так же смачно реализовал одиннадцатиметровый.

Цитата тура

В этом туре всех конкурентов без шансов уделал коуч «Уфы» Вадим Евсеев.

Гол тура

Никита Бурмистров из «Сочи» ошарашил голкипера «Ахмата» Евгения Городова отличным дальним ударом. Из всех 13 голов, что были забиты в 24-м туре, страйк Бурмистрова получился самым красивым.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 56 очков

2. «Локомотив» – 47

3. «Ростов» – 41

4. «Краснодар» (22 матча) – 41

5. ЦСКА – 37

…

13. «Тамбов» – 25

14. «Ахмат» – 24

15. «Оренбург» – 23

16. «Крылья Советов» – 22

Таблица РПЛ

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 15 голов (6 с пенальти)

2. Евгений Луценко («Арсенал») – 11

2. Элдор Шомурдов («Ростов») – 11

3. Александр Соболев («Крылья Советов» / «Спартак») – 11 (2 с пенальти)

Бомбардиры РПЛ

Русская сборная тура

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