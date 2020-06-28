Ortacizgi: Крицюк перейдет из «Краснодара» в «Бешикташ»

Станислав Крицюк, «Краснодар»
Фото: Getty Images
Голкипер уже достиг договоренности с турецким клубом.
Российский вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в летнее трансферное окно переберется в Турцию.
29-летний футболист станет игроком «Бешикташа», с которым он уже достиг предварительной договоренности, сообщает сайт Ortacizgi.com. Переговоры с турецкой стороны вел спортивный директор Эрдал Торуногюллар, при этом президент клуба Ахмет Нур Чеби и главный тренер Серген Ялчин еще не приняли по Станиславу окончательного решения.
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- Контракт Крицюка с «Краснодаром» истекает 31 июля 2020 года.
- В сезоне-2019/20 он провел всего 7 матчей во всех турнирах и пропустил 8 мячей.
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