Экс-форвард ЦСКА Масалитин – Гончаренко: «Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал – сделал»

Возвращению Виктора Михайловича в Москву рады не все.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возвращение главного тренера армейцев Виктора Гончаренко из Белоруссии в Москву.

«Возвращение Гончаренко может сделать только хуже, это точно отразится на коллективе. Овчинников уже неделю готовил команду, все приняли уход Гончаренко, а тут он возвращается. Коллектив будет разрознен. Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал – сделал. Хотя у ЦСКА уже такое было со Слуцким. Возможно, решили повторить этот путь.

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Посмотрим, к чему приведет, но ему будет сложно. Все это будет до следующего срыва Гончаренко. Если несколько раз такое было, то это повторится. Футбольные люди понимают, что состав не очень, что усиления нет. Все бы поняли его уход», – цитирует Масалитина «Чемпионат».

После разгромного поражения от «Зенита» со счетом 0:4 Гончаренко написал заявление об уходе и сбежал в Белоруссию, однако ЦСКА отказался расторгать его контракт.

27 июня коуч вернулся в Москву и посмотрел матч против «Динамо» из ложи вместе с Романом Бабаевым. На следующий день армейцы подтвердили , что Гончаренко вернулся к работе с командой.

Масалитин – единственный форвард в СССР и России, кто забивал 3, 4 и 5 голов в одном матче.

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