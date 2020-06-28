Тарасов – о Дне Победы: «Будь 75 лет назад у нас такая мощь, не знаю, посмели бы на нас напасть»

Дмитрий напомнил о важности парадов Победы.

Полузащитник «Рубина» и бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении ко Дню Победы.

«Спасибо за поддержку вчера на игре, не всегда удается побеждать, и лучшее время исправить ситуацию – это следущая игра. Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чем мой инстаграм, и интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня!

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Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы, и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать – громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой день рождения (по сути, так оно и есть). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю, посмели ли на нас напасть бы», – написал Тарасов в инстаграме.

В чемпионате России-2019/20 Тарасов не провел ни одного матча, дважды оставшись на скамейке запасных «Рубина».

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