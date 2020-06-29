Инстаблогерша в шутку кадрила Крала из машины, но футболист не поддался

Из-за руля желтой Lamborghini Алекс ответил, что не разговаривает по-русски.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал попал в объектив сюжета инстаблогеров.

На видеоролике девушка находится в машине со своим парнем, блогером Никитой Фоминым, а рядом на Lamborghini «Uracan» проезжает 22-летний Крал. «Тебе не кажется, что ты машиной ошиблась? Ты должна сидеть вот в этой тачке», – говорит молодой человек. «Но я же тебя люблю», – отвечает героиня ролика по имени Алина.

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Тем не менее, девушка высовывается в окно и обращается к футболисту: «Ну что, может, скатнемся?» Тот отвечает, что не разговаривает по-русски.

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года.

30 июня футболист не сыграет против ЦСКА из-за перебора желтых карточек.

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