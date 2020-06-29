«Создается чувство нестабильности». Аршавин раскритиковал Гончаренко за отъезд в Белоруссию

Не все поняли поведение коуча после поражения от «Зенита».

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин удивлен поступком главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию и временно предоставил руководство командой ассистенту Сергею Овчинникову.

«Конечно, когда нет стабильности, это не добавляет положительных эмоций футболистам. Но мы не знаем, в каких отношениях игроки состоят с тренером. Может быть, кто-то наоборот обрадовался, подумал: «Ох, хорошо, что уехал, я наконец-то начну играть». Кого-то это мобилизует, кто-то боится что придет новый тренер и он потеряет место в составе. По-разному. Естественно, когда тренер уходит и потом возвращается, создается чувство нестабильности. Я думаю, оно присутствует как у руководства клуба, так и игроков.

Чемпионат России Экс-форвард ЦСКА Масалитин – Гончаренко: «Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал – сделал» 13 ЧАСОВ НАЗАД

Может быть, возвращение придаст импульс команде. ЦСКА не нужно настраивать на матч со «Спартаком». Все понимают, что это очень важный матч именно для болельщиков. Если ты победишь «Спартак», то все остальное забудут», – цитирует 39-летнего Аршавина «Матч ТВ».

После поражения от «Зенита» (0:4) Гончаренко написал заявление об уходе и уехал в Белоруссию, но ЦСКА отказался расторгать его контракт.

27 июня тренер вернулся в Москву и посмотрел матч против «Динамо» из ложи вместе с Романом Бабаевым. На следующий день армейцы подтвердили, что Гончаренко вернулся к работе с командой.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА 21 ЧАСОВ НАЗАД