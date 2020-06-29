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Bobsoccer: выход Кокорина на поле против «Зенита» обойдется в сотни тысяч евро

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

Александр наверняка захочет забить в Петербурге, но это будет стоить дорого.

Журналист Bobsoccer.ru Алексей Андрианов поделился информацией об участии нападающего «Сочи» Александра Кокорина в игре 27-го тура против «Зенита». Права на форварда принадлежат петербургскому клубу.

«Точную цифру, которую необходимо заплатить за участие в игре Кокорина, назову желающим в частной беседе. Здесь скажу лишь, что она измеряется сотнями тысяч евро и в разы больше прописанных сумм в арендных договорах Дзюбы и Шатова.

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Решение об участии в игре с «Зенитом» Кокорин будет принимать самостоятельно по итогам консультаций с руководством «Сочи». Не исключаю, что состоится беседа и с главным тренером «Зенита» Семаком. Неясно, кто в случае положительного решения станет платить деньги. Шатов, например, платил сам, за Дзюбу – «Арсенал» в лице руководства Тульской области», – написал Андрианов.

  • «Зенит» и «Сочи» сыграют 8 июля.
  • Шатов и Дзюба, когда выступали за «Арсенал» и «Краснодар» соответственно, платили по 10 миллионов рублей.

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