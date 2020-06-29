Игрок «Зенита» выстрелил у Черчесова на ЧМ-2018, а потом поплыл. Сейчас его ждут в Европе

Идеальное развитие карьеры Кузяева.

Далер Кузяев стал первым трансфером «Зенита» при Манчини. Казалось, что это имиджевая сделка по возвращению одаренного воспитанника, но Роберто мгновенно оценил скиллы полузащитника и закрепил Далера в старте. Кузяев стал для Петербурга кем-то вроде Пола Скоулза: вонзал издали (например, «Спартаку» в душу), разбрасывал ассисты, отбирал в середине поля и регулировал темп игры.

Неудивительно, что Черчесов сначала вызвал Далера в сборную, потом протестировал на групповом этапе ЧМ, а в обоих матчах плей-офф выпускал в старте. Кузяев не попал в хайлайты, но отработал максимально полезно – помогли выносливость, техника и мозг. После чемпионата его прайс вырос до 11 млн евро, а в лентах появились расплывчатые новости: «Далером интересуются клубы из Франции, Испании и Германии». До окончания контракта было два года, поэтому в отъезд Кузяева никто не верил: наоборот, появилось ощущение, что он продолжит прогрессировать у Семака и уедет в Европу в статусе суперзвезды РПЛ.

Чемпионат России L'Équipe: Кузяевым интересуются «Хоффенхайм», «Валенсия» и «Марсель» 16/06/2020 В 05:44

Вместо этого карьера полузащитника резко тормознула – он долго оживал после ЧМ, а затем посыпались травмы. Сначала Кузя нелепо повредил ребро в контрольной игре с «Дюделанжем» – вылетел за лицевую линию, ударился о металлическую конструкцию, попросил замену и пропустил почти месяц. Потом подвел мениск – из-за него Далер потерял почти полгода.

В итоге Кузяев вернулся к сезону-2019/20, но теперь у него спорный статус в команде. Нет ни прежней эффективности (характерно, что его последний мяч влетел в 2018-м), ни фирменной смелости (Далер боится снова сломаться), ни четкой позиции на поле: из-за этого Кузяев превратился в игрока ротации вроде Шатова, Ерохина или Сутормина.

Далер Кузяев Фото: Getty Images

Семак публично говорит, что Далер однозначно нужен «Зениту», но контракт истекает уже через месяц, и о переговорах ничего не слышно. К тому же отец футболиста, тренер Адьям Кузяев, уговаривает парня уехать в Европу – тем более, там правда готовят офферы.

Стратегия Кузяева-старшего абсолютно понятна и разумна. Сын выиграл титул в России, порубился за сильнейший клуб страны, заработал несколько миллионов евро – значит, пора слегка рискнуть и рвануть в неизвестность. Важно, что у Далера оптимальный возраст для такого трипа. В январе ему исполнится всего лишь 28: можно пару лет поцепляться за Европу, а потом, если не получится, вернуться в Россию без особых потерь в деньгах – спасибо новому лимиту.

Сам Кузяев еще размышляет над вариантами, но глобально все очень просто. Если он подпишет новый контракт с «Зенитом», то навсегда останется в РПЛ. Эта теория проверена Шатовым, Смольниковым и другими ребятами, которые тоже когда-то мечтали о зарубежных лигах, но выбрали стабильность. Зато статус свободного агента позволяет попасть практически в любой чемпионат: расчетливые европейские клубы не готовы переплачивать за русских лидеров, но все равно следят за теми, у кого истекают контракты.

Даже Дмитрий Булыкин в прошлом десятилетии успешно дернул на Запад за ноль евро и провел там счастливые шесть лет, барражируя между Германией, Голландией и Бельгией. Далер Кузяев точно способен на аналогичное путешествие по заполненным стадионам: если не будет травм, он потянет уровень абсолютно любого клуба, претендующего как минимум на ЛЕ.

Сейчас в медиа мелькают три названия: «Валенсия», «Марсель» и «Хоффенхайм». И если первые два лейбла кажутся для нынешнего Кузяева слишком крутыми, то немцам он бы точно пригодился – логично, что они интересуются Далером сильнее остальных.

Подробнее о том, что ждет Кузю в «Хоффенхайме», рассказывает шеф-редактор Eurosport.ru и фанат Бундеслиги Михаил Бирюков:

«Хоффенхайм» – классический немецкий клуб-донор со здоровой репутацией, который поднялся из ниоткуда на евроуровень за счет грамотной стратегии. Глубокая молодежная политика и продвинутый скаутинг позволяют зарабатывать десятки миллионов евро на гениальных сделках, самый известный пример – Роберто Фирмино. Бразилец перешел в «Хоффенхайм» за 4 миллиона евро из глухого «Фигейренсе», а ушел в «Ливерпуль» за 41.

Поэтому «Хоффенхайм» – идеальное место для саморазвития и старта европейской карьеры. Если получится хорошо, можно заскочить в большой клуб, если получится не очень – остаться в «Хоффе» и как минимум перманентно бороться за еврокубки. Есть еще несколько аргументов, почему умные футболисты не отказываются от клуба.

Во-первых, в Зинсхайме нет никакой светской жизни. Это натуральная немецкая пастораль, до крупных городов вроде Франкфурта или Штутгарта под сотню километров. Можно сфокусироваться только на футболе и не отвлекаться на отвлекающие факторы.

Во-вторых, концентрироваться на работе там по кайфу. Владелец «Хоффа» миллиардер Дитмар Хопп – основатель SAP и двигатель немецкой IT-индустрии – создает максимально удобные условия для развития команды. Команда одной из первых в Германии стала применять продвинутую аналитику по показателям с тренировок, а на базе висит огромнейшее видеотабло: на нем не только игроки рубятся в FIFA (фото), основная задача – детально разбирать двусторонки и матчи со всеми диджитал-примочками.

В-третьих, в «Хоффенхайме» идеально выстроена конвейерная взаимозаменяемость. И конкретно для Кузяева там будет место в старте для следующего сезона. Команду покидает бывший центрхав сборной Германии Себастьян Руди, функционал которого сильно напоминает задачи Далера в сборной России – диспетчинг, продвижение мяча из центральной зоны и активное подключение к атакам в том числе дальними ударами.

Главная проблема истории с «Хоффенхаймом» – большой вопрос, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. Из нее ушел главный тренер Альфред Схрёдер, причем внезапно и на фоне вполне нормальных результатов: у мужчины возник конфликт по поводу того, каким будет «Хофф» в следующем сезоне. Схрёдер хотел собрать опытную прагматичную команду, а боссы – воспитывать молодых игроков и при этом забивать много мячей – в этом плане клуб всегда ориентировался на «Боруссию».

Кто будет новым тренером «Хоффенхайма» – непонятно, и подойдет ли Кузяев в его концепцию – тем более. По итогам сезона клуб залетел в Лигу Европы, но останется ли он таким же амбициозным – непонятно. От топ-игроков сейчас остался только Андрей Крамарич, который вколотил «Дортмунду» покер в последнем матче – сейчас ему 29, а значит это последняя возможность его выгодно продать. А Дитмару Хоппу деньги не помешают, его второй бизнес решает гораздо более важную задачу для человечества и разрабатывает вакцину от коронавируса.

Следующий сезон «Хофф» посвятит на воспитание нового поколения для продажи, будет большой ребилдинг, а значит Далер может повторить сложный путь Александра Головина – собрать чемодан в еврокубковую команду, а по факту оказаться в кризисном аутсайдере.

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