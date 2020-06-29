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Игрок «Зенита» выстрелил у Черчесова на ЧМ-2018, а потом поплыл. Сейчас его ждут в Европе

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Далер Кузяев, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Михаил Бирюков | Павел Городницкий
через 44 минут

Идеальное развитие карьеры Кузяева.

Далер Кузяев стал первым трансфером «Зенита» при Манчини. Казалось, что это имиджевая сделка по возвращению одаренного воспитанника, но Роберто мгновенно оценил скиллы полузащитника и закрепил Далера в старте. Кузяев стал для Петербурга кем-то вроде Пола Скоулза: вонзал издали (например, «Спартаку» в душу), разбрасывал ассисты, отбирал в середине поля и регулировал темп игры.

Неудивительно, что Черчесов сначала вызвал Далера в сборную, потом протестировал на групповом этапе ЧМ, а в обоих матчах плей-офф выпускал в старте. Кузяев не попал в хайлайты, но отработал максимально полезно – помогли выносливость, техника и мозг. После чемпионата его прайс вырос до 11 млн евро, а в лентах появились расплывчатые новости: «Далером интересуются клубы из Франции, Испании и Германии». До окончания контракта было два года, поэтому в отъезд Кузяева никто не верил: наоборот, появилось ощущение, что он продолжит прогрессировать у Семака и уедет в Европу в статусе суперзвезды РПЛ.

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Вместо этого карьера полузащитника резко тормознула – он долго оживал после ЧМ, а затем посыпались травмы. Сначала Кузя нелепо повредил ребро в контрольной игре с «Дюделанжем» – вылетел за лицевую линию, ударился о металлическую конструкцию, попросил замену и пропустил почти месяц. Потом подвел мениск – из-за него Далер потерял почти полгода.

В итоге Кузяев вернулся к сезону-2019/20, но теперь у него спорный статус в команде. Нет ни прежней эффективности (характерно, что его последний мяч влетел в 2018-м), ни фирменной смелости (Далер боится снова сломаться), ни четкой позиции на поле: из-за этого Кузяев превратился в игрока ротации вроде Шатова, Ерохина или Сутормина.

Далер Кузяев

Фото: Getty Images

Семак публично говорит, что Далер однозначно нужен «Зениту», но контракт истекает уже через месяц, и о переговорах ничего не слышно. К тому же отец футболиста, тренер Адьям Кузяев, уговаривает парня уехать в Европу – тем более, там правда готовят офферы.

Стратегия Кузяева-старшего абсолютно понятна и разумна. Сын выиграл титул в России, порубился за сильнейший клуб страны, заработал несколько миллионов евро – значит, пора слегка рискнуть и рвануть в неизвестность. Важно, что у Далера оптимальный возраст для такого трипа. В январе ему исполнится всего лишь 28: можно пару лет поцепляться за Европу, а потом, если не получится, вернуться в Россию без особых потерь в деньгах – спасибо новому лимиту.

Сам Кузяев еще размышляет над вариантами, но глобально все очень просто. Если он подпишет новый контракт с «Зенитом», то навсегда останется в РПЛ. Эта теория проверена Шатовым, Смольниковым и другими ребятами, которые тоже когда-то мечтали о зарубежных лигах, но выбрали стабильность. Зато статус свободного агента позволяет попасть практически в любой чемпионат: расчетливые европейские клубы не готовы переплачивать за русских лидеров, но все равно следят за теми, у кого истекают контракты.

Даже Дмитрий Булыкин в прошлом десятилетии успешно дернул на Запад за ноль евро и провел там счастливые шесть лет, барражируя между Германией, Голландией и Бельгией. Далер Кузяев точно способен на аналогичное путешествие по заполненным стадионам: если не будет травм, он потянет уровень абсолютно любого клуба, претендующего как минимум на ЛЕ.

Сейчас в медиа мелькают три названия: «Валенсия», «Марсель» и «Хоффенхайм». И если первые два лейбла кажутся для нынешнего Кузяева слишком крутыми, то немцам он бы точно пригодился – логично, что они интересуются Далером сильнее остальных.

  • Подробнее о том, что ждет Кузю в «Хоффенхайме», рассказывает шеф-редактор Eurosport.ru и фанат Бундеслиги Михаил Бирюков:

«Хоффенхайм» – классический немецкий клуб-донор со здоровой репутацией, который поднялся из ниоткуда на евроуровень за счет грамотной стратегии. Глубокая молодежная политика и продвинутый скаутинг позволяют зарабатывать десятки миллионов евро на гениальных сделках, самый известный пример – Роберто Фирмино. Бразилец перешел в «Хоффенхайм» за 4 миллиона евро из глухого «Фигейренсе», а ушел в «Ливерпуль» за 41.

Поэтому «Хоффенхайм» – идеальное место для саморазвития и старта европейской карьеры. Если получится хорошо, можно заскочить в большой клуб, если получится не очень – остаться в «Хоффе» и как минимум перманентно бороться за еврокубки. Есть еще несколько аргументов, почему умные футболисты не отказываются от клуба.

Во-первых, в Зинсхайме нет никакой светской жизни. Это натуральная немецкая пастораль, до крупных городов вроде Франкфурта или Штутгарта под сотню километров. Можно сфокусироваться только на футболе и не отвлекаться на отвлекающие факторы.

Во-вторых, концентрироваться на работе там по кайфу. Владелец «Хоффа» миллиардер Дитмар Хопп – основатель SAP и двигатель немецкой IT-индустрии – создает максимально удобные условия для развития команды. Команда одной из первых в Германии стала применять продвинутую аналитику по показателям с тренировок, а на базе висит огромнейшее видеотабло: на нем не только игроки рубятся в FIFA (фото), основная задача – детально разбирать двусторонки и матчи со всеми диджитал-примочками.

В-третьих, в «Хоффенхайме» идеально выстроена конвейерная взаимозаменяемость. И конкретно для Кузяева там будет место в старте для следующего сезона. Команду покидает бывший центрхав сборной Германии Себастьян Руди, функционал которого сильно напоминает задачи Далера в сборной России – диспетчинг, продвижение мяча из центральной зоны и активное подключение к атакам в том числе дальними ударами.

Главная проблема истории с «Хоффенхаймом» – большой вопрос, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. Из нее ушел главный тренер Альфред Схрёдер, причем внезапно и на фоне вполне нормальных результатов: у мужчины возник конфликт по поводу того, каким будет «Хофф» в следующем сезоне. Схрёдер хотел собрать опытную прагматичную команду, а боссы – воспитывать молодых игроков и при этом забивать много мячей – в этом плане клуб всегда ориентировался на «Боруссию».

Кто будет новым тренером «Хоффенхайма» – непонятно, и подойдет ли Кузяев в его концепцию – тем более. По итогам сезона клуб залетел в Лигу Европы, но останется ли он таким же амбициозным – непонятно. От топ-игроков сейчас остался только Андрей Крамарич, который вколотил «Дортмунду» покер в последнем матче – сейчас ему 29, а значит это последняя возможность его выгодно продать. А Дитмару Хоппу деньги не помешают, его второй бизнес решает гораздо более важную задачу для человечества и разрабатывает вакцину от коронавируса.

Следующий сезон «Хофф» посвятит на воспитание нового поколения для продажи, будет большой ребилдинг, а значит Далер может повторить сложный путь Александра Головина – собрать чемодан в еврокубковую команду, а по факту оказаться в кризисном аутсайдере.

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