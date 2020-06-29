Агент Рыжикова: «Сергей мог перейти в «Барселону», мы много общались с Роселем»

Ловил бы удары Месси на тренировках, но Виктор Вальдес все испортил.

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о возможном трансфере экс-голкипера казанского «Рубина» Сергея Рыжикова в «Барселону»:

– Это было после того легендарного матча (победы татарстанского клуба на «Камп Ноу» в ЛЧ-2008/09 – Eurosport). Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с (президентом «Барсы» с 2010 по 2014 гг.) Сандро Роселем, мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо.

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В итоге Вальдес передумал ехать в MLS. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал.

(В случае перехода в «Барселону») Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в «Барсе» – 1,6. Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.

– Еще раз – Рыжиков мог стать основным вратарем?

– Да. У Сереги классный характер, он создает приятный микроклимат. Для него деньги – не главное. Он еще не наигрался, – сообщил Сафонов в интервью автору блога на «Яндекс.Дзен» Анару Ибрагимову.

39-летний Рыжиков – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе казанского «Рубина».

Последний раз он выходил на поле в официальном матче в декабре 2019 года. В Тинькофф-РПЛ-2019/20 Рыжиков сыграл 19 встреч, в которых пропустил 22 мяча.

Рыжиков – единственный вратарь, который не пропустил от Месси в четырех матчах и более

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