Nike показал мяч, которым будут играть в РПЛ и АПЛ. Он с канавками и похож на шарик для гольфа

Именно им будут заколачивать банки Де Брёйне и Заболотный.

Nike представил новую модель мяча, которой будут играть в чемпионатах Англии и России.

Она получила название Nike Flight. У мяча единая конструкция, состоящая из четырех панелей. Это сократило число швов на 40% по сравнению с 12-панельными моделями. Из-за этого у игроков будет большая площадь для удара.

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Особенностью Nike Flight стали канавки, сделанные для более качественной аэродинамики. С их помощью потоки воздуха движутся вокруг мяча, но не захватывают его поверхность.

«Конструирование началось с канавки Aerotrack квадратной формы, – сообщил старший директор направления Nike Global Equipment Киран Ронан. – В течение 68 итераций мы изменяли форму канавки, добавляли скульптурные шевроны и исследовали множество элементов, чтобы создать один геометрический рисунок, который помогает произвести более стабильный и предсказуемый полет мяча».

Мяч Nike Flight разрабатывали восемь лет, на испытания ушло около 1700 часов. В тестировании приняли участие более 800 профессиональных спортсменов. В ходе испытаний инженеры с помощью роботизированной ноги воспроизводили различные типы ударов, которые наблюдали в матчах. Об этом Eurosport сообщили в пресс-службе компании.

Nike стал техническим партнером и спонсором Российской Премьер-лиги в 2018 году.

Пресс-служба компании уточнила, что в магазинах мяч Nike Flight появится с 15 июля. Он уже доступен для предзаказа на сайте и стоит 10990 рублей.

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