«Оренбургу» дали технарь за срыв игры с «Краснодаром». Клуб Галицкого поднялся на третье место в РПЛ

0:3 за восемь заболевших человек.

«Оренбург» получил техническое поражение за срыв домашнего матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил «Оренбургу» проигрыш со счетом 0:3. Официальной причиной стало «необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча».

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При этом дисквалификации игроков «Оренбурга» сохраняются и перешли на следующий тур Тинькофф РПЛ, а наказания футболистов «Краснодара» считаются реализованными и отбытыми. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

В четверг, 25 июня, в клубе подтвердили положительный тест на коронавирус у шестерых игроков и двух членов персонала, из-за чего руководство проинформировало Премьер-лигу об отказе в проведении матча 27 июня.

«Краснодар» дважды не сыграл в чемпионате России после вынужденной паузы, потому что пошел навстречу заразившемуся московскому «Динамо» и перенес игру 22-го тура, а также попал под вспышку COVID-19 у «Оренбурга».

Таким образом, «быки» получили три очка, переместились на третью строчку в таблице и обошли «Ростов».

Клуб из области пуховых платков остался на предпоследнем месте в одном балле от спасительной 14-й позиции.

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