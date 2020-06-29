«Оренбургу» дали технарь за срыв игры с «Краснодаром». Клуб Галицкого поднялся на третье место в РПЛ

Ари («Краснодар»), Игорь Кононов («Оренбург»)
Фото: Getty Images
0:3 за восемь заболевших человек.
«Оренбург» получил техническое поражение за срыв домашнего матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил «Оренбургу» проигрыш со счетом 0:3. Официальной причиной стало «необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча».
Матч «Оренбург» – «Краснодар» отменен
При этом дисквалификации игроков «Оренбурга» сохраняются и перешли на следующий тур Тинькофф РПЛ, а наказания футболистов «Краснодара» считаются реализованными и отбытыми. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
В четверг, 25 июня, в клубе подтвердили положительный тест на коронавирус у шестерых игроков и двух членов персонала, из-за чего руководство проинформировало Премьер-лигу об отказе в проведении матча 27 июня.
- «Краснодар» дважды не сыграл в чемпионате России после вынужденной паузы, потому что пошел навстречу заразившемуся московскому «Динамо» и перенес игру 22-го тура, а также попал под вспышку COVID-19 у «Оренбурга».
- Таким образом, «быки» получили три очка, переместились на третью строчку в таблице и обошли «Ростов».
- Клуб из области пуховых платков остался на предпоследнем месте в одном балле от спасительной 14-й позиции.
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