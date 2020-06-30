Азмуна заметили в компании Миланы Тюльпановой. Он учил ее сына от Кержакова неприличному жесту

Иранский форвард «Зенита» снова нарушил правила социального дистанцирования.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун снова нарушил клубные правила противодействия коронавирусу: форвард был замечен в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в компании Миланы Тюльпановой – бывшей жены Александра Кержакова.

25-летний Азмун посетил заведение с Тюльпановой и ее трехлетним сыном от Кержакова Артемием, а также еще несколькими девушками. В сеть попало видео, на котором футболист учит мальчика показывать непристойный жест средним пальцем.

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Ранее «Зенит» уже объявил, что накажет Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования – он сфотографировался с игроком «Крыльев Советов», находясь на близком расстоянии к нему.

Тюльпанова и Кержаков развелись в апреле 2019 года, суд оставил ребенка с матерью.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019-го.

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