Пожмут ли Тедеско и Гончаренко руки на этот раз?

Впервые за долгое время в спокойном ЦСКА паники больше, чем в хаотичном «Спартаке». После провального матча с «Зенитом» от армейцев сбежал Виктор Гончаренко, но Евгений Гинер убедил его вернуться. На игре с «Динамо» белорус присутствовал на трибуне, а к «Спартаку» уже готовил команду лично. Как это скажется на футболистах – остается лишь догадываться.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Спартака» были большие проблемы в обороне в прошлом туре: из-за дисквалификаций против «Уфы» не вышли Айртон и Георгий Джикия. Возможно, это был ход Доменико Тедеско, который не хотели рисковать перебором карточек перед дерби.

Но одна потеря у «Спартака» все же есть – тех же карточек нахватал Алекс Крал, который только освоился в центре поля.

У ЦСКА все серьезнее: не будет травмированных Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова. Еще крупнее дыра стала после дисквалификации Яки Бийола, который схватил красную в дерби с «Динамо».

Алекс Крал, «Спартак» Фото: Getty Images

Форма

Армейцы ужасно вернулись в сезон после пандемии: сначала получили 0:4 от «Зенита» дома, а потом еле спасли нули в игре с не тренировавшимся «Динамо». Красно-синие до сих пор ничего не забили.

У «Спартака» все намного лучше: красно-белые уверенно победили «Арсенал» в Туле и едва не дожали душнейшую «Уфу». Особо фанатов порадовала игра команды, которая, несмотря на 0:0 с Евсеевым, показали качественный футбол.

Лицом к лицу

«Спартак» может выиграть три дерби подряд. Такого не было 20 лет – с сезона-1999/2000.

В последних семи матчах РПЛ четырежды победили спартаковцы, армейцы – дважды.

Последний раз красно-белые обыгрывали ЦСКА на чужом поле в апреле 2017-го.

В первом круге «Спартак» был сильнее благодаря дублю Самуэля Жиго.

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Спартак»

Котировки букмекеров

Победа ЦСКА: 2,56

Ничья: 3,26

Победа «Спартака»: 3,06

У некоторых букмекеров армейцы, несмотря на все проблемы, идут фаворитом, и это шанс заработать. Во-первых, Тедеско классно готовится к матчам и знает, как надавить на больные места соперника. Во-вторых, у армейцев этих проблем слишком много: и дисквалификации, и клоунада с тренером, и унылейшая форма после пандемии. Есть ощущение, что красно-белые не проиграют.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» – начало в 20:30 (мск). Если у вас не будет рядом ящика, то подрубайтесь на онлайн-трансляцию Eurosport.

Вопрос дня

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