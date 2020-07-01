«Комбаров дал майку инвалиду – через 3 часа она на «Авито». Как устроен бизнес с формами футболистов

Несколько лихих историй о профессиональных попрошайках игровых футболок.

Во время трансляций футбольных матчей режиссеры любят выхватывать милых ребятишек, которые держат обращенные к конкретным футболистам плакаты с просьбами об игровой футболке. Правда, чаще всего эти майки становятся не семейной реликвией, а товаром, который почти сразу же выставляется на интернет-площадки.

Например, после недавнего матча РПЛ против «Рубина» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе подбежал парень и попросил достать джерси Бранислава Ивановича. Дзюба сходил в автобус и принес футболку, правда не серба, а Себастьяна Дриусси. Очень скоро футболка появилась на «Авито» за 8 тысяч рублей.

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Eurosport.ru разобрался, кто же продает эти футболки, и выяснил, что даже некоторые футболисты охотно зарабатывают на своих (и не только) игровых формах.

Почему попрошайки так популярны?

«Большинство попрошаек – это школьники, – рассказал Eurosport коллекционер футбольных маек Алексей (фамилию просил не называть), – было же несколько историй, что рисовали плакаты, а футболист был дисквалифицирован из-за перебора карточек. Они даже этого не знали, заметили только во втором тайме, плакат перевернули, написали другого игрока и опять стоят, держат. Футболисты видят – школьник, ну и отдают. А этим ребятам родители немного дают на карманные расходы – тут же джерси можно продать за 4 тысячи. Естественно, у них глаза по пять копеек».

«Похожая история была с Иваном Темниковым, который играл за «Нижний Новгород» – тоже подарил майку, через день она всплыла в сообществе коллекционеров, ее предлагали за 4,5 тысячи. Футболист, кстати, попал на штраф, потому что у них было мало комплектов формы, и в этой майке нужно было сыграть еще один матч. Ему пришлось заказывать джерси за свой счет, потому что играть было не в чем», – говорит коллекционер и спортивный журналист Иван Адаменко.

Алексей: «Какой процент коллекции куплен у попрошаек? Да большая часть маек. Сколько разговоров было на эту тему, но как бы их ни хейтили, большинство пользуется их услугами. Ведь коллекционеры есть не только в Москве. За «Спартак», например, болеет целая армия людей по всей стране. Человек из, например, Казани просто не может иначе получить футболку, кроме как купить ее на «Авито» – у него нет 15 домашних матчей, где можно пролезть и попросить.

Когда я только начинал, коллекционеров было не так много – все из них занимаются этим до сих пор. Сейчас таких людей стало раз в 10 больше. Собирать майки стало несколько сложнее. Раньше залезешь на «Авито» – футболка может висеть несколько дней, сейчас же старая интересная джерси может уже через три минуты сниматься с продажи, так как ее купили. В большинстве случаев это довольно возрастные люди. У тех, кто начал собирать лет в 14-15 или тем более раньше, обычно уже к 20 годам меняются интересы, и они избавляются от маек».

Адаменко: «Большая часть коллекционеров получают футболки из клубов. Администраторы либо их продают, либо просто дарят. В ЦСКА несколько лет назад сменили человека на этой должности, потому что заметили, что исчезают футболки. Вообще в конце года администратор или старший по экипировке могут продавать остатки экипировки, потому что ее надо куда-то девать.

В «Химках», например, вполне официально выставляют такие комплекты в точках продажи атрибутики клуба во время игры. Так было, по крайней мере, в прошлом сезоне».

Алексей: «Да, была такая история в ЦСКА, лет пять назад. Точно не помню, но по-моему Акинфеев сильно парился по этому поводу, увидел несколько штук в продаже в интернете, обвинили администраторов – их уволили, хотя потом оказалось, что они были ни при чем».

Средняя цена джерси – несколько тысяч рублей, ценные футболки можно продать в десятки раз дороже

Например, Иван Адаменко рассказал, как некоторые предприимчивые ребята выручили почти 300 тысяч за несколько маек с матча ЦСКА – «Манчестер Сити» в ЛЧ: «Игра была без зрителей, ЦСКА получил тогда бан. Майки продали болельщикам «Манчестер Сити» из Англии. Если здесь футболки можно достать у администраторов за 5 тысяч рублей, то те джерси продавали за 500-600 фунтов. В Британии люди спокойно выкладывают такие деньги – это не что-то необычное».

Самую большую сумму, которую выручал Иван за одну футболку, была 35 тысяч за майку ЦСКА времен победы в Кубке УЕФА: «Это был солидный коллекционер из Израиля, мой хороший знакомый. «Есть у тебя такая майка? Продай мне ее. Назови свою цену». Я назвал, он согласился: «Хорошо, но это верхняя планка, было б выше – не договорились бы». Причем покупатель долго ко мне подбирался и изначально хотел выйти через другого человека, который очень желал навариться на этой сделке. Он понимал ценность майки, но говорил, что дает мне 9 тысяч рублей, больше никто не даст – столько дает из лучших побуждений. Если бы я ему продал – он хорошо заработал бы на этой истории».

Приезжаю на Речной – а мне шорты и футболку вручает лично этот игрок «Спартака». Как потом уже списывались, оказалось, что это все продавала теперь уже бывшая его невеста.

Алексей: «На моей памяти была лигочемпионская футболка Ильи Цымбаларя 98-го – ушла коллекционеру из Ростова в Москву за 100 тысяч рублей. Из моей коллекции: я купил спартаковскую джерси Павла Погребняка за 10 тысяч рублей, но потом ее выпросил коллекционер из США – продал ее за 30.

Помню, когда уже собрал приличную коллекцию футболок, захотелось внезапно еще и шорты. Увидел в интернете – точно такие, как хочу. Продавала девушка, договорились встретиться на Речном вокзале. Спросил на всякий случай, может, что-то еще есть? Она говорит: да, есть две футболки, одну я не продаю, а вот другую – готова. Причем сумма была абсолютно смешная – я на бензин, чтобы доехать до места встречи, потратил больше. Перед тем как приехал, погуглил, чей номер, что за футболист.

Приезжаю на Речной – а мне шорты и футболку вручает лично этот игрок «Спартака». Как потом уже списывались, оказалось, что это все продавала теперь уже бывшая его невеста».

Футболисты редко продают футболки и даже отслеживают, чтобы их не сбывали. Но есть исключения

«Вообще игроки, если и продают футболки, то чаще всего на каких-то благотворительных аукционах», – делится впечатлениями Алексей. При этом отдельные истории продажи джерси напрямую от футболистов всплывают даже если у этих футболистов еще нет невест. Вот, например, история о небольшом бизнесе одного из футболистов чемпионского состава «Спартака», которую прислал болельщик Иван на ютуб-канал Павла Городницкого.

«Июль 2009 года. В каком-то футбольном паблике нахожу объявление о продаже игровой Джерси Ивана Саенко с матча «Москва» – «Спартак». И тут все сошлось: великий обладатель бронзы Евро, гостевая белая майка с длинным рукавом – я такие очень люблю. Кайф! Я тогда играл в коммерческой лиге с дядьками – думал, приду на тренировку, и все ахнут.

Пишу парнишке, который явно по фоткам младше меня. Говорит, что болбоем вышел на поле к великому Саенко и попросил майку. Начинается ад. Я ненавижу образ молодого футболиста тех лет, с которыми сталкивался постоянно. Пишет так, будто русский – неродной язык, в каждом предложении называет меня братухой или братом. Цена вопроса: полторы тысячи рублей. Но в день продажи он просит сначала две тысячи, а потом 1600 рублей – клянется, что очень нужны деньги.

Приезжаю на метро Автозаводская, потому что ему было удобно там после тренировки, а он не пришел. Потом писал какую-то дичь про бабушку, которая заболела – я забил на него.

Уже в октябре вновь пишет этот парень и предлагает купить эту майку за полтора косаря. Покупаю. Он потом еще мне несколько раз предлагал б/у бутсы – свои и партнеров по команде. В 2013-м вижу его неприятное лицо в РПЛ. Сверил диалог «ВКонтакте» – да, это он, Денис Давыдов».

Адаменко: «Некоторые футболисты любят реализовывать старые формы через всякие платформы. Например, Александр Белозеров (экс-игрок «Спартака», «Крыльев Советов» и «Урала» – Eurosport.ru) просто выложил на «Авито» все комплекты, которые у него были, включая тренировочные. Возможно, они просто лежат без дела, а так кому-то понадобятся, да и сам подзаработает». Правда, коллекционер Алексей, добавил важное уточнение – Белозеров держит в Самаре футбольную школу и все вырученные деньги пускал на новую форму, мячи и прочий инвентарь.

Некоторые же футболисты остро реагируют на продажу футболок. Например, голкипер «Спартака» Сергей Ребров рассказывал в интервью Life, что отслеживает футболки на сайтах для продажи. Он договаривался с продавцами о встрече и предлагал выкупить форму обратно:

– Быстро нашел несколько объявлений, доехал на машине и встретился с людьми. Видели бы вы их глаза в тот момент!

– Но люди отдавали футболку просто так?

– Да, я предлагал им деньги, а они вежливо отказывались. Надеюсь, люди, которые до этого продавали подаренные футболки, перестанут это делать. Все-таки это личные вещи. К тому же форма великого клуба. А некоторые относятся к этому, как к легкой наживе. При виде меня люди понимали, что так поступать нельзя.

Я созванивался с человеком, который продал футболку Комбарова, он говорит: получаю только пособие по инвалидности, у меня жена и ребенок – это мой источник дохода

Адаменко: «Однажды я достал майку Дениса Пояркова из «Химок», а потом футболист мне написал: Слушай, в моей домашней коллекции именно такой нет. Попросил подарить, а взамен пообещал джерси из другого клуба. Так мы обменялись с ним».

Кто-то продает футболки, чтобы выжить, у кого-то – уже отлаженная схема

Алексей: «Была история с Комбаровым, года три назад, матч «Уфа» – «Спартак». Прямо у кромки поля сидел инвалид на коляске, Дмитрий снял футболку и подарил ему – показали по всем каналам. Буквально через три часа майка висела на «Авито».

Причем за год до этого я у него же как-то купил футболку Таски – очень редкую, черную, чемпионского сезона. Я созванивался с этим человеком, он говорит: получаю только пособие, у меня жена и ребенок – это мой источник дохода. Комбарова он выставил за 20 тысяч, купили, по-моему, у него за 12.

Я потом спросил у Дмитрия: как относится, что в тот же вечер майку выставили. Он ответил: «Да никак».

При этом в Москве до сих пор действует целая группа людей, которые выпрашивают футболки для последующей мгновенной продажи.

Алексей: «Есть целая банда глухонемых попрошаек. Это самая известная группа в Москве – человек пять-шесть их. Ходят на матчи московских клубов и достают футболистов. Ходят мычат, показывают, что, дескать, у меня сегодня день рождения или еще что-то. И каждый матч они достают майки: то Гилерме, то Зобнин, когда в ЦСКА были Еременко и Натхо, они прямо каждый матч отдавали.

В какой-то момент мы в кругу коллекционеров договорились, что больше этих ребят кормить не будем. Мы даже просили через администраторов «Спартака» донести игрокам, что эти люди – не коллекционеры. Они продают майки сразу – до метро даже не доходят.

Как-то эти попрошайки устраивали, как мы называем, крысиные бега. «ВКонтакте» пишут коллекционерам, что получил футболку с матча, стою у метро Охотный ряд, приезжайте и забирайте. И этому человеку несколько коллекционеров пишут, что возьмут – в итоге кто первым приезжал, тот и забирал. Они до сих пор так действуют, хотя мы их периодически гоняем».

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