Sky Sport Italia: Миранчук стал еще ближе к «Милану» – «Локо» заберет из Италии Лаксальта

Чтобы продать что-то нужное, нужно купить что-то ненужное?

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук все еще сохраняет шансы продолжить карьеру в «Милане».

Сделка выглядит намного более реальной после интереса «Локо» к крайнему защитнику сборной Уругвая и «россонери» Диего Лаксальта.

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Инсайдер Sky Sport Italia Пеппе ди Стефано сообщил, что железнодорожники готовы приобрести 27-летнего латераля. Но у миланцев есть и другие предложения из России – в частности, Диего хотят купить в «Краснодаре» и московском «Спартаке».

Но продажа Лаксальта на «РЖД-Арену» поможет «Милану» в покупке Алексея Миранчука. 24-летний полузащитник сборной России по возрасту, цене и характеристикам соответствует корпоративной политике итальянского клуба. Об этом со ссылкой на эфир Sky Sport Italia передает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Transfermarkt оценил Алексея Миранчука в 14,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Локомотивом» заканчивается 30 июня 2021 года.

В 21 матче чемпионата России-2019/20 Миранчук забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. В двух встречах после коронавирусной паузы у Алексея три гола в ворота «Оренбурга» и «Рубина».

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