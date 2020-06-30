Гилерме пропустил между ног и ушел на 33-й минуте – у вратаря «Локо», возможно, микротравма

Микротравма и плохая координация при ударах в домик.

Голкипер сборной России Гилерме получил повреждение в первом тайме матча чемпионата между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

На 15-й минуте вратарь бразильского происхождения пропустил мяч от форварда самарского клуба Деяна Радоньича между ног.

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На 33-й минуте Гилерме отправился на скамейку, вместо него на поле вышел Антон Коченков. Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что, по предварительным данным, у Гили повреждение икроножной мышцы.

Команды заканчивали матч в равных неполных составах. На 50-й минуте арбитр удалил Владислава Игнатьева, на 73-й две желтые получил вышедший на замену Сафаа Хади.

«Локомотив» едва спасся во встрече с «Крыльями» – Алексей Миранчук забил в компенсированное время и сделал счет 1:1.

34-летний Гилерме провел в чемпионате России-2019/20 23 матча, в которых пропустил 19 мячей.

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