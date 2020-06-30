Миранчук спас «Локо» на 95-й минуте – теперь у «Милана» не хватит на него денег

Еле успел.

«Локомотив» чудом спасся от поражения в матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

На 95-й минуте Жоау Мариу получил передачу на левом фланге от Антона Миранчука. Португалец сместился чуть в центр и навесил в штрафную на ближнюю штангу.

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В этой зоне открылся Алексей Миранчук. Полузащитник набежал на мяч и аккуратно пробил головой над выскочившим из ворот Евгением Фроловым. Легенда шоу «Я – васюхинец» Владимир Полуяхтов бросился в попытке выбить удар с ленточки, но не достал до мяча.

1:1 – Миранчук сравнял счет и забил четвертый мяч в трех турах после возобновления Тинькофф РПЛ.

«Локомотив» после ничьей остался на втором месте и отстает от «Зенита» на восемь очков (у питерцев игра в запасе).

Матч на «РЖД-Арене» стал первым для нового главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.

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