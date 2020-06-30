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Максименко дал Кариуса в дерби и запустил простой мяч в сетку

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Александр Максименко, «Спартак»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Подарил шанс на победу армейцам.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко допустил результативную ошибку в дерби против ЦСКА.

На 27-й минуте Никола Влашич получил передачу от Марио Фернандеса, подработал под правую ногу и плотно пробил из-за штрафной.

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Максименко видел момент удара, неправильно поставил руки, и от его перчаток мяч залетел в ближний угол. Армейский клуб повел в первом тайме со счетом 1:0.

  • ЦСКА не побеждает в официальных матчах с декабря 2019 года. Безвыигрышная серия красно-синих составила шесть встреч.
  • Александр Максименко провел за «Спартак» 23 игры в чемпионате России-2019/20 и пропустил 22 мяча.
  • Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА – «Спартак» доступна на Eurosport.ru.

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