«Природа очистилась настолько, что вместо собаки выбежала белка». Главный герой дерби

Наряду с Николой Влашичем.

ЦСКА прервал серию неудач и всухую победил «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России – 2:0.

Позитивный настрой зрителям дерби подарила белочка: перед матчем камеры засекли зверушку на трибунах. Уже после стартового свистка она выбралась на поле и пробежала вдоль рекламных щитов.

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Болельщики были в восторге.

Не хуже белки выступил Никола Влашич, который решил судьбу столичного дерби дублем.

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ (40 очков), «Спартак» идет шестым (32).

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