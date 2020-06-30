«Природа очистилась настолько, что вместо собаки выбежала белка». Главный герой дерби

Белка на футбольном поле
Фото: Getty Images
Наряду с Николой Влашичем.
ЦСКА прервал серию неудач и всухую победил «Спартак» в матче 25-го тура чемпионата России – 2:0.
Позитивный настрой зрителям дерби подарила белочка: перед матчем камеры засекли зверушку на трибунах. Уже после стартового свистка она выбралась на поле и пробежала вдоль рекламных щитов.
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Болельщики были в восторге.
- Не хуже белки выступил Никола Влашич, который решил судьбу столичного дерби дублем.
- ЦСКА занимает пятое место в РПЛ (40 очков), «Спартак» идет шестым (32).
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