«Почему я должен был? Он что, женщина?» Тедеско не пожал руку Гончаренко

Доменико Тедеско, «Спартак» – ЦСКА
Фото: Twitter
Главный тренер «Спартака» благодарил болельщиков вместо поздравлений коллеги.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему после столичного дерби он не пожал руку коучу ЦСКА Виктору Гончаренко.
– А почему я должен был? Он что, женщина? В этом случае я должен был поступить по-джентльменски. В чем вообще вопрос?
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– У вас осталась обида после мартовской встречи в Кубке?
– Нет. Почему это такой важный вопрос? Эта тема раздута медиа. Это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки. В чем загвоздка?
Я пошел на поле, чтобы сказать пару слов ребятам, чтобы подбодрить, поставить точку в этом вечере. Потом – поблагодарить болельщиков на трибуне, пусть их было человек шесть, – ответил Тедеско на послематчевой пресс-конференции. Его цитирует Sports.ru.
- «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Это первая победа армейцев в официальном матче с декабря 2019 года. Их безвыигрышная серия составила шесть встреч.
- В марте 2020 года Гончаренко после поражения от красно-белых в Кубке России не пожал руку Тедеско. Он оттолкнул от себя немца, который пытался его приобнять.
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