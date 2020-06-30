«Почему я должен был? Он что, женщина?» Тедеско не пожал руку Гончаренко

Главный тренер «Спартака» благодарил болельщиков вместо поздравлений коллеги.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему после столичного дерби он не пожал руку коучу ЦСКА Виктору Гончаренко.

– А почему я должен был? Он что, женщина? В этом случае я должен был поступить по-джентльменски. В чем вообще вопрос?

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– У вас осталась обида после мартовской встречи в Кубке?

– Нет. Почему это такой важный вопрос? Эта тема раздута медиа. Это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки. В чем загвоздка?

Я пошел на поле, чтобы сказать пару слов ребятам, чтобы подбодрить, поставить точку в этом вечере. Потом – поблагодарить болельщиков на трибуне, пусть их было человек шесть, – ответил Тедеско на послематчевой пресс-конференции. Его цитирует Sports.ru.

«Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Это первая победа армейцев в официальном матче с декабря 2019 года. Их безвыигрышная серия составила шесть встреч.

В марте 2020 года Гончаренко после поражения от красно-белых в Кубке России не пожал руку Тедеско. Он оттолкнул от себя немца, который пытался его приобнять.

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