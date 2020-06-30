Джикия – о дерби с ЦСКА: «Спорные решения были не в нашу пользу, как всегда»

Капитан красно-белых ждет мнения экспертов.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия намекнул на необъективное судейство в дерби с ЦСКА в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

– Мы не смогли реализовать свои моменты, хотя было несколько хороших подходов. Ну и спорные решения были не в нашу пользу, как всегда.

Чемпионат России Максименко дал Куртуа в дерби и запустил простой мяч в сетку 2 ЧАСОВ НАЗАД

– Это происходит не в первый раз, есть ощущение, что это тенденция?

– Я уже привык, что в нашу сторону так судят. Будем смотреть вечером, как эксперты будут разбирать наши спорные моменты. Интересно послушать их, что на этот раз они скажут.

Алексей Еськов смотрит повтор во время дерби ЦСКА – «Спартак» Фото: Getty Images

– Ну в эпизоде с удалением Зобнина показалось, что он просто психанул...

– Не этот момент. Я про эпизод в первом тайме.

– Когда Влашич забивал второй мяч вы о чем-то апеллировали к судье. В чем была претензия?

– Ну пересмотрите момент, когда Соболев борется. Мне показалось, что мяч попал в руку защитника ЦСКА. Но этот эпизод почему-то никто не стал смотреть, – приводит слова Джикии «СЭ».

«Спартак» проиграл со счетом 0:2, ЦСКА прервал шестиматчевую серию без побед.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат России «Создается чувство нестабильности». Аршавин раскритиковал Гончаренко за отъезд в Белоруссию ВЧЕРА В 07:40