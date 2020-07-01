Гончаренко объяснил, зачем уехал в Белоруссию после 0:4 от «Зенита»

Тренер хотел встряхнуть команду, и у него определенно получилось.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об отъезде в Белоруссию после поражения от «Зенита» (0:4).

– Как на вас сказалась поездка в Белоруссию?

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– Каким-то образом надо было встряхнуть команду. Раз команда стала лучше, наверное, помогло. Я пожалел о своем поступке быстро, принес ребятам извинения.

– Как команда восприняла ваш отъезд?

– Такой матч сегодня! Вся Москва его ждет! А мы говорим о моем отъезде. Вроде сначала были зажатые, напряженные, потом все вернулось на круги своя.

– Каким вы видите свое будущее в ЦСКА? Сколько вы хотите работать здесь?

– Хочу ли я? Я с удовольствием работаю в этой команде, в этом большом клубе. У меня иногда зашкаливают эмоции, я это признаю. С удовольствием продолжаю, – цитирует 43-летнего Гончаренко Sports.ru.

В следующем туре после «Зенита» ЦСКА играл с «Динамо» под руководством Сергея Овчинникова.

Затем Гончаренко вернулся, и армейцы выиграли у «Спартака» со счетом 2:0.

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