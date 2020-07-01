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Акинфеев – в топ-6 по сухим матчам за 20 лет. Он обошел Ван дер Сара и Вальдеса

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Игорь Акинфеев

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через час

Игорь вошел в историю наравне с легендами.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в топ-6 голкиперов мира по сухим матчам с 2000 года.

34-летний армеец за последние 20 лет оставлял ворота в неприкосновенности 316 раз.

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Первое место в рейтинге, составленном Give Me Sport, занял Икер Касильяс (439 сухих матчей), второе – Джанлуиджи Буффон (420), третьим стал Петр Чех (391). Далее расположились Пепе Рейна и Мануэль Нойер. После Акинфеева – Андрей Пятов, Эдвин ван дер Сар, Виктор Вальдес и Микаэль Ландро.

  • Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА – он выступает за армейский клуб с 2002 года.
  • После ЧМ-2018 Игорь объявил о завершении карьеры в сборной России.

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