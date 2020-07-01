«Оренбургу» засчитано второе техническое поражение подряд

Футболисты «Оренбурга»
Фото: Getty Images
Матч с «Уралом» не состоится.
Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Оренбург» – «Урал» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде хозяев. «Оренбургу» засчитано второе подряд техническое поражение.
Лига официально сообщает, что местный Роспотребнадзор не согласовал «Оренбургу» проведение матча, так как заболевание COVID-19 подтверждено у 10 представителей клуба. Команда в полном составе находится на карантине под наблюдением специалистов здравоохранения.
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Участие «Оренбурга» в оставшихся матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.
- В предыдущем туре «Оренбург» получил техническое поражение со счетом 0:3 от «Краснодара».
- В первоначальном регламенте Тинькофф РПЛ два технических поражения означали снятие с чемпионата. Позже этот пункт правил был отменен.
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