«Оренбургу» засчитано второе техническое поражение подряд

Матч с «Уралом» не состоится.

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Оренбург» – «Урал» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде хозяев. «Оренбургу» засчитано второе подряд техническое поражение.

Лига официально сообщает, что местный Роспотребнадзор не согласовал «Оренбургу» проведение матча, так как заболевание COVID-19 подтверждено у 10 представителей клуба. Команда в полном составе находится на карантине под наблюдением специалистов здравоохранения.

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Участие «Оренбурга» в оставшихся матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.

В предыдущем туре «Оренбург» получил техническое поражение со счетом 0:3 от «Краснодара».

В первоначальном регламенте Тинькофф РПЛ два технических поражения означали снятие с чемпионата. Позже этот пункт правил был отменен.

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