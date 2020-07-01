Сердар Азмун уже знает, куда уйдет из «Зенита». Либо он просто глупенький

Иранец забил на Петербург и ждет трансфера Европу.

В мае 2019-го «Зенит» стал чемпионом в самолете. Прилетев в Петербург, команда поехала отмечать золото с фанатами. Разумеется, Семак разрешил слегка затусить: шампанского не жалели, но нашелся игрок, хлебавший воду. Это Сердар Азмун, которому нельзя алкоголь по религиозным соображениям.

Кадры с Сердаром, отказавшимся от бокала, сразу же разлетелись по соцсетям – можно было подумать, что этот парень супердисциплинирован. Но прошло чуть больше года, и «Зенит» в ярости: Азмун дважды за неделю грубо нарушил требования Роспотребнадзора и нарвался на суровый разговор с боссами клуба. Почему так вышло?

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Важно понимать, что Сердар Азмун – один из самых странных форвардов в истории «Зенита». Его подписали всего за 12 млн евро (как Бухарова), он настрелял роскошную статистику (0,7-0,8 гола на 90 минут) и забил кучу важных мячей, но на Крестовском его приняли разве что центральные сектора.

У большинства фанатов с «Виража» Сердар вызывает недоумение. Во-первых, никто не понимает, почему он до сих пор так слабо изъясняется на русском, если вся его взрослая карьера прошла в России. Во-вторых, Азмун грандиозно запарывает моменты – иногда его реализация невероятно бесит. В-третьих, он карьерист: у него ноль привязанности к «Зениту» – он уже давно нацелен строго на Европу. Именно из-за этого Сердара воспринимают как наемника: хорошо, когда забивает, но если хочет, пусть валит.

Кстати, два последних тезиса прямо подтвердил и Ринат Билялетдинов, который тренировал Азмуна в «Рубине». «Сердар из пяти моментов еле-еле может забить один, и то если ковырнет не так, как хотел», – суровая, но правдивая реплика о страйкерских талантах иранца. «Все бегает, думает, что за углом пряник слаще. Верит: тут ему легче будет, а тут денег больше дадут», – так Ринат прибил Азмуна в 2015-м, когда тот внезапно исчез без объяснений. С тех пор ничего не поменялось: Сердар по-прежнему ищет самый сладкий пряник.

Сердар Азмун Фото: Getty Images

Полтора месяца назад стало известно, что за Азмуном охотятся солидные клубы Серии А: «Милан», «Лацио» и «Наполи». Изначально они предлагали меньше 20 млн евро, но в Питере четко дали понять – форвард не продается, у него контракт, пусть отрабатывает. Тогда итальянцы внезапно подняли прайс, и «Зенит» задумался: продажа Азмуна за 25-30 млн евро – однозначно выгодная сделка. Позже в гонку якобы включился «Арсенал»: Артета связывался с Аршавиным и просил помощи в этом трансфере.

Сейчас все выглядит так: Азмун узнал обо всех офферах и моментально переключился на Европу. Он не устроил забастовку в духе «Отпустите меня немедленно!», но явно подзабил на нынешний клуб. После рестарта Сердар откровенно бережет себя, но главное – не реагирует на просьбы «Зенита» соблюдать самоизоляцию.

Любой ковид в команде грозит карантином, техническими поражениями или матчами малышей, но Азмун этого не осознает. Сначала с Сердаром сфоткался Сафа Хади из «Крыльев» – за это иранца отчитали и оштрафовали, но вроде бы простили. Тогда Азмун попался еще раз: сходил в ресторан с Миланой Кержаковой и ее сыном, а девушка запостила это в сторис – теперь «Зенит» в бешенстве.

Оба нарушения Сердара по-настоящему нелепые: можно было просто ничего не выкладывать, и никто бы не узнал, что страйкер наплевал на социальную дистанцию. Но Азмуна, судя по всему, уже не волнуют никакие санкции. Вычтут из зарплаты? Плевать, она и так гигантская – 250 тысяч евро в месяц. Выгонят из команды? На здоровье: Азмун уже не скрывает, что устал от России.

Такое поведение оправдано лишь в одном случае: если у тебя согласован личный контракт с другим клубом, и ты на миллион процентов уверен, что тебя выкупят. Тогда, конечно, можно расслабиться – хихикать в кафешках, абстрагироваться от ковида и ходить по полю пешком, дожидаясь рейса в Европу. Но не факт, что у Сердара именно такой план. Люди, которые общались с иранцем, признают: он славный, но далеко не самый умный молодой человек.

Скорее всего, за его селфачами и сторисами скрываются банальная безответственность и глупость. Известно, что Азмун и раньше иногда опаздывал на тренировки, а порой вообще пропускал их – было лениво ехать. Сейчас он так же махнул рукой на карантинные меры, но напрасно не продумал последствия.

По сути, Азмун сам топит карьеру. Его будущий клуб увидит, насколько гнусно себя ведет этот парень, когда хочет уйти. Такие демарши сразу отпугивают: Сердара будут считать проблемным игроком и сто раз подумают, прежде чем с ним связываться.

Но гораздо опаснее, что иранец зверски разозлил «Зенит» – там не терпят подобного неуважения. Есть все шансы, что после следующей выходки Азмуна принципиально откажутся продавать. Тогда ему придется пыхтеть в Петербурге до лета 2022 года. И в этом будет виноват только сам Сердар, который, как и на поле, рановато выключился из игры.

Телеграм-канал Павла Городницкого

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