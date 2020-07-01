Бышовец: «Семин не существует для меня как человек и как тренер»

Искрометное высказывание одной легенды про другую.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива» и оценил игру команды при Марко Николиче.

– Давно начались разговоры, что «Локомотив» повалится после ухода Семина. Но этого не происходит. Клуб играет на его багаже или это уже заслуга нового специалиста?

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– Инерция сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против «Оренбурга», да и против того же «Рубина» довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера. Но надо сказать, что Николич достойно ведет себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощенности игроков. Также немаловажен тот факт, что Миранчуки достигли уже возраста, когда могут быть не просто яркими талантами, а уже лидерами команды. Ну и видно, что игроки уже приняли Николича.

– Как думаете, Семин еще будет тренировать в нашем чемпионате?

– Этот человек был посредственный игрок, да боевой, с настроем. Можно говорить о нем, как о клубном тренере, опять же таком, кто умеет настраивать. Что касается его перспектив, у нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос. Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже, – цитирует 74-летнего Бышовца ТНВ.

Бышовец тренировал «Локомотив» в 2007 году.

Семин четырежды становился главным тренером команды, все чемпионства «Локо» случились под его руководством.

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