«Сегодня важный день». Акинфеев снялся в ролике о голосовании по Конституции

Игорь Акинфеев
Фото: Eurosport
Игорь – за то, чтобы исполнить гражданский долг.
Голкипер ЦСКА, бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев призвал жителей страны принять участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию.
«Друзья, сегодня важный день! Приходите сделать свой выбор, от этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны», – заявил Акинфеев.
Чемпионат России
Акинфеев – о 0:4 от «Зенита»: «Это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать?»
26/06/2020 В 07:08
- 1 июля проходит основной и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию.
- В середине июня в ролике о голосовании снялся Евгений Плющенко с женой (Яна Рудковская) и сыном (Гном Гномыч).
Широков: «А что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?»
Чемпионат России
Акинфеев рассказал о несостоявшемся переезде в Англию
25/06/2020 В 20:26
Чемпионат России
Акинфеев – в топ-6 по сухим матчам за 20 лет. Он обошел Ван дер Сара и Вальдеса
6 ЧАСОВ НАЗАД