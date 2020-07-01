«Сегодня важный день». Акинфеев снялся в ролике о голосовании по Конституции

Игорь – за то, чтобы исполнить гражданский долг.

Голкипер ЦСКА, бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев призвал жителей страны принять участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию.

«Друзья, сегодня важный день! Приходите сделать свой выбор, от этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны», – заявил Акинфеев.

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1 июля проходит основной и заключительный день голосования по поправкам в Конституцию.

В середине июня в ролике о голосовании снялся Евгений Плющенко с женой (Яна Рудковская) и сыном (Гном Гномыч)

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