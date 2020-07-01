«Зенит» вытащил победу в Тамбове благодаря сумасшедшему голу Ригони. Посмотри, как это было

Малком и Эмилиано Ригони
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Сергей Семак вот-вот оформит второе чемпионство подряд.
«Зенит» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Тамбов» – 2:1.
Счет в игре на 43-й минуте открыл Сердар Азмун – иранец отличился после скидки Артема Дзюбы. На 88-й минуте Ярослав Ракицкий сфолил в своей штрафной, и игрок «Тамбова» Валерий Чуперка реализовал пенальти. Однако петербуржцы вырвали победу благодаря классному удару Эмилиано Ригони уже в добавленное время.
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- «Зенит» лидирует в чемпионате России, у команды Сергея Семака 59 очков.
- «Тамбов» занимает 14-ю строчку с 25 очками.
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