Игрок «Уфы» дал Кепу и отказался уходить на замену

Этот прием зовут «аррисабалагой».

«Уфа» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ сыграла вничью с «Рубином» – 0:0.

По ходу игры развернулась курьезная ситуация: коуч «Уфы» Вадим Евсеев решил заменить румына Ионуца Неделчару, однако тот оказался покидать поле.

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Позже Евсеев объяснил, почему это произошло: «Неделчару отказался уходить на замену? У него в перерыве был очень большой синяк, мы это видели. Плюс он стал несвойственно ошибаться, к тому же у него была карточка. Мы планировали замену, но он оказался бойцом и сказал, что с ним все нормально. Я нормально к этому отношусь. Тот же Йокич – опытный игрок, отнесся к этому с пониманием», – заявил Евсеев.

«Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице, у команды 32 очка.

«Рубин» идет 12-м, на счету коллектива Леонида Слуцкого 27 баллов.

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