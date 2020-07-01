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Игрок «Уфы» дал Кепу и отказался уходить на замену

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 14 минут

Этот прием зовут «аррисабалагой».

«Уфа» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ сыграла вничью с «Рубином» – 0:0.

По ходу игры развернулась курьезная ситуация: коуч «Уфы» Вадим Евсеев решил заменить румына Ионуца Неделчару, однако тот оказался покидать поле.

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Позже Евсеев объяснил, почему это произошло: «Неделчару отказался уходить на замену? У него в перерыве был очень большой синяк, мы это видели. Плюс он стал несвойственно ошибаться, к тому же у него была карточка. Мы планировали замену, но он оказался бойцом и сказал, что с ним все нормально. Я нормально к этому отношусь. Тот же Йокич – опытный игрок, отнесся к этому с пониманием», – заявил Евсеев.

  • «Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице, у команды 32 очка.
  • «Рубин» идет 12-м, на счету коллектива Леонида Слуцкого 27 баллов.

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27/06/2020 В 17:43
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