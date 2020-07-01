Семин: «Локомотив» не имеет права выставлять продукцию с моей символикой»

Юрий Палыч все еще таит обиду.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что железнодорожники не имеют права продавать атрибутику с его символикой.

Ранее медиа сообщили, что из магазинов «Локомотива» исчезла продукция с Семиным. Позже директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо опроверг эту информацию.

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«Мой контракт закончился. Клуб не имеет права выставлять продукцию с моей символикой. Так происходит по логике вещей. Обговаривали ли мы это с клубом? Зачем об этом говорить, если это простые вещи? Думаю, они прекрасно знают, что это делать нельзя», – заявил Семин. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Контракт Семина с «Локомотивом» истек 31 мая, клуб не стал продлевать соглашение.

Новым главным тренером «Локомотива» стал сербский специалист Марко Николич.

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