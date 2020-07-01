Влашич – король дерби, жара в Ростове, второй технарь «Оренбурга». Итоги 25-го тура Тинькофф РПЛ

А еще – очередная победа «Зенита» и чудесное спасение «Локо» в матче с «Крыльями».

Матч тура

Чемпионат России «Зенит» вытащил победу в Тамбове благодаря сумасшедшему голу Ригони. Посмотри, как это было 4 ЧАСОВ НАЗАД

Главной встречей, без сомнений, стало московское дерби ЦСКА и «Спартака» – главное противостояние в отечественном футболе. Побег Виктора Гончаренко в Белоруссию и его последующее возвращение пошли армейцам на пользу – они выиграли у красно-белых благодаря дублю Николы Влашича. ЦСКА победил в РПЛ впервые за 7 месяцев и 6 дней.

Все матчи тура

«Локо» потерял первые очки при Марко Николиче, «Крылья» набрали первый балл при Андрее Талалаеве. Любопытно, что за железнодорожников после рестарта забивает только Алексей Миранчук – на его счету уже четыре мяча.

Как могли сыграть команда Вадима Евсеева и бывший клуб Курбана Бердыева? Конечно же, вничью 0:0! По ходу игры произошел забавный инцидент: Евсеев хотел поменять румына Ионуца Неделчару, однако тот отказался покидать поле. Тренер не обиделся.

Оренбуржцам засчитали второе техническое поражение подряд – коронавирус был подтвержден у 10 представителей клуба. Участие «Оренбурга» в оставшихся матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.

«Ахмат», который до рестарта шел последним, взлетел уже на 13-ю строчку. Результаты команды после возобновления РПЛ: победа, ничья, победа. Игорь Черевченко после поражения от грозненцев лишился работы – боссы тульского клуба не простили коучу пятой неудачи подряд.

Сергей Семак и его парни на всех парах мчатся ко второму чемпионству подряд: на этот раз жертвой «Зенита» пал «Тамбов». Победный гол уже на 90-й минуте воткнул Эмилиано Ригони – взятие ворот получилось сверхэффектным.

Сергей Семак, Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Бодрая ничья на берегу Черного моря: команды обменялись голами с пенальти, отличились звезды – Николай Комличенко и Александр Кокорин. «Сочи», который казался одним из главных аутсайдеров чемпионата, забрался уже на девятую строчку.

Горячее южное дерби катилось к победе «Краснодара», однако в дело вмешались VAR и пенальти Ивелина Попова. Итог – ничья, сыгравшая на руку «Локомотиву» и ЦСКА. Железнодорожники по-прежнему могут чувствовать себя в безопасности на второй строчке, а у армейцев появилась надежда попасть в призовую тройку.

Герой тура

Никола Влашич. Хорват оформил дубль в матче против злейшего врага и сделал суровое настоящее армейцев чуть более счастливым. Да, в случае с первым голом ошибся Александр Максименко, однако этого ляпа не случилось бы, не решись Влашич на удар из не самой очевидной позиции. Никола – однозначный топчик и главный герой 25-го игрового дня.

Eurosport Фото: Getty Images

Цитата тура

Сегодня у нас вне конкуренции слова коуча «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от армейцев. По окончании игры Тедеско не пожал руку Виктору Гончаренко:

А почему я должен был? Он что, женщина? В этом случае я должен был поступить по-джентльменски. В чем вообще вопрос?

Гол тура

Первый гол «Ахмата» в Туле получился просто великолепным: Олег Иванов вырезал хавиподобный пас на Андреса Понсе, а тот технично принял мяч и вывел на ворота Евгения Харина. Тот завершил атаку эффектным черпачком.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 59 очков

2. «Локомотив» – 48

3. «Краснодар» (24 матча) – 45

4. «Ростов» – 42

5. ЦСКА – 40

…

13. «Ахмат» – 27

14. «Тамбов» – 25

15. «Крылья Советов» – 23

16. «Оренбург» (24 матча) – 23

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 15 голов (6 с пенальти)

2. Евгений Луценко («Арсенал») – 12

3. Элдор Шомурдов («Ростов») – 11

3. Сердар Азмун («Зенит») – 11 (1 с пенальти)

3. Александр Соболев («Крылья Советов» / «Спартак») – 11 (2 с пенальти)

Другие материалы про РПЛ:

Сердар Азмун уже знает, куда уйдет из «Зенита». Либо он просто глупенький

«Комбаров дал майку инвалиду – через 3 часа она на «Авито». Как устроен бизнес с формами футболистов

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России Бышовец: «Семин не существует для меня как человек и как тренер» 10 ЧАСОВ НАЗАД