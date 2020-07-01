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«Ростов» и «Краснодар» выдали самый продолжительный матч в истории РПЛ

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Ивелин Попов (официальный твиттер «Ростова» – twitter.com/rostovfc)

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через час

Команды сыграли почти полноценное дополнительное время.

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» – «Краснодар» (1:1) переписал книгу рекордов турнира.

Футболисты провели на поле 111 минут 15 секунд – это самый продолжительный матч в истории российской Премьер-лиги.

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Рекорд стал возможен из-за лихих событий в добавленное время ко второму тайму. «Краснодар» вел 1:0, Виталий Мешков добавил шесть минут. До истечения компенсированного времени арбитр назначил пенальти в ворота «быков». Сначала Мешкову пришлось посмотреть повтор, потом предупредить недовольных игроков «Краснодара». В результате Ивелин Попов забил на 110-й минуте.

Спустя еще 4 минуты игра снова остановилась из-за жесткого столкновения Алексея Долгова и Матвея Сафонова.

  • «Ростов» и «Краснодар» делят четвертое место с 42 очками, но у черно-зеленых две игры в запасе.
  • «Краснодар» провел первый матч после возобновления сезона, хотя уже прошло три тура.

(Фото: официальный твиттер «Ростова»)

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