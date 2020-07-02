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«Не понимаю, что там так долго смотрели». Карпин – о 111-минутном матче с «Краснодаром»

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Валерий Карпин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Валерий Георгиевич сразу разобрался, был ли пенальти.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» – игра продлилась 111 минут из-за медленного использования ВАР в концовке матча.

– Как оцениваете судейство в сегодняшнем матче?

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– Без оценки.

– Что скажете о двух эпизодах с просмотром спорных моментов в добавленное время и долгим назначением пенальти в ворота «Краснодара»?

– Ничего не скажу, просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на ВАР, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели, – сказал 51-летний Карпин в комментарии «Спорт-Экспрессу».

  • Судьи смотрели видеоповтор на предмет назначения пенальти в ворота «быков», а затем главный арбитр Виталий Мешков предупреждал недовольных игроков «Краснодара».
  • «Ростов» забил пенальти на 102-й минуте и сравнял счет, матч закончился вничью 1:1.

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