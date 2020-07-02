Интершум на матче «Зенита» с «Тамбовом» воспроизводил оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы

Нападающий отреагировал на инцидент.

Во время трансляции матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Тамбовом» телевизионщики включили интершум, который, видимо, использовался на предыдущем матче петербургского клуба против ЦСКА.

В частности, телезрители услышали оскорбительные кричалки в адрес нападающего Артема Дзюбы и заряды в поддержку армейцев. Болельщики обратили внимание 31-летнего Дзюбы на инцидент.

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«Артем, вы были удивлены, что на игре интершум издавал армейские кричалки и нелицеприятные выкрики в ваш адрес?» – спросил подписчик. Футболист ответил четырьмя эмодзи: тремя смеющимися и фейспалмом.

«Зенит» выиграл у «Тамбова» со счетом 2:1, Дзюба отметился ассистом на Сердара Азмуна.

Впервые оскорбительные кричалки в адрес игрока прозвучали на матче отборочного тура Евро-2020 против Сан-Марино – предположительно их скандировала группа фанатов «Спартака».

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